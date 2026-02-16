Запрет для азербайджанцев в российском регионе

Мигрантам в Ростовской области с 1 апреля по 31 декабря 2026 года запретят работать курьерами, продавцами продуктов, напитков и табака, участвовать в деятельности сухопутного и трубопроводного транспорта, а также в почтовой связи. Это следует из указа губернатора региона от 11 февраля.

С 1 марта мигрантам также запретят заниматься продажей драгоценных металлов и работать в фитнес-центрах. В настоящее время, по различным данным, в регионе трудятся более 400 тыс. самозанятых курьеров, при этом доля иностранцев среди них ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге.

По словам юриста Светланы Леусовой, ограничения коснутся только мигрантов, работающих по патентам. Так, граждане стран Евразийского экономического союза – Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана – под запрет не подпадают. Патенты обязаны оформлять граждане Азербайджана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана.

В 2025 году приток мигрантов в Ростовскую область увеличился более чем на 5% по сравнению с 2024 годом. Основная часть прибывших – трудовые мигранты, рост числа которых связан с введением повышенной оплаты за патент в соседних регионах.