Определение инвалидности в Азербайджане хотят доверить роботам

В Азербайджане при оценке инвалидности в перспективе планируется использовать возможности искусственного интеллекта. Об этом сообщил заместитель директора Центра цифровых инноваций DOST Орхан Салахов. По его словам, внедрение ИИ призвано не заменить врачей, а повысить прозрачность процедур и ускорить процесс принятия решений.

Пользователи соцсетей отнеслись к этой инициативе скептически, считая, что не стоит доверять столь серьезный вопрос нейросети.

Врач Эльмира Ахундова в интервью haqqin.az отметила, что использование технологий ИИ при оценке инвалидности возможно, но исключительно в качестве вспомогательного инструмента. По ее мнению, при определении степени инвалидности необходимо учитывать индивидуальные особенности организма, что может обеспечить только медико-социальная экспертиза.

Она подчеркнула, что в ряде стран уже предпринимаются попытки применения нейросети в данной сфере — в частности, в Казахстане. Однако, по ее словам, и там общество пока не полностью доверяет подобным технологиям.

«Основные риски внедрения ИИ в данной сфере связаны с возможными системными ошибками. Поэтому важно, чтобы он выполнял консультативную функцию. Окончательное решение должна принимать комиссия врачей, поскольку любая ошибка может привести к серьезным последствиям», — отметила Ахундова.

Эксперт в области ИИ Имран Гасымов в свою очередь заявил, что нейросеть способна формировать лишь вероятную оценку на основе входных данных. По его словам, любая система работает в рамках тех данных, на которых она была обучена, и если они неполные или содержат ошибки, результат также может оказаться некорректным.

«ИИ может быть эффективен как инструмент предварительного анализа или поддержки экспертной комиссии. Например, он способен проверять соответствие документов установленным критериям и выявлять несоответствия. Однако возлагать ответственность за оценку инвалидности на алгоритм было бы неправильно», — подчеркнул Гасымов haqqin.az.