Бывшего спецпредставителя Путина исключили из Совбеза

Президент России Владимир Путин исключил Сергея Иванова из состава Совета безопасности РФ.
«Внести в состав Совета безопасности РФ… изменение, исключив из него Иванова С.Б.», - говорится в указе.
Сергей Иванов был постоянным членом Совбеза РФ. В начале февраля президент РФ освободил его от должности спецпредставителя главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Иванов покинул пост спецпредставителя «по своему желанию».