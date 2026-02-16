МЧС закрыло ресторан в Баку

Государственная служба пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжает принимать необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности в стране в пределах своих полномочий.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в ходе проведенной госслужбой в ресторане Yuxa, расположенном по адресу: Баку, улица Алишера Навои, 33, проверки было установлено наличие многочисленных недостатков в области пожарной безопасности, которые представляют прямую угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства.

«Сложившаяся ситуация показывает, что в результате непрерывной работы объекта пожар, который может вспыхнуть в любой момент, быстро распространится, сделав трагедию неизбежной. Учитывая вышеизложенное, принято решение о приостановке деятельности ресторана Yuxa. Копия решения о приостановке деятельности объекта была направлена представителю ресторана», - заявили в МЧС.