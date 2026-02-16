Чем азербайджанский бизнесмен хуже грузинского?

Председатель партии Республиканская альтернатива (REAL) Натик Джафарли отметил, что при рассмотрении налоговой политики стран региона отчетливо видны различные подходы и приоритеты. По его словам, Грузия, применяя более гибкий налоговый режим для малого и среднего бизнеса, устанавливает высокие лимиты оборота и отдает предпочтение модели налогообложения с минимальной ставкой.

В Азербайджане же, подчеркнул он, повышение лимита по регистрации НДС формально было осуществлено, однако механизмы его применения и дополнительные условия существенно ограничивают реальный эффект этого повышения.

«В Грузии малый бизнес с оборотом до 300 тысяч лари не платит налог. Те, чей оборот составляет до 500 тысяч лари, платят всего 1% от него. В аграрном секторе, а также в сфере виноделия и связанного с ним туризма этот лимит составляет 700 тысяч лари, а налоговое обязательство - лишь 1%. У нас же до девальвации, когда доллар стоил 78 гяпиков, порог, не подпадающий под НДС, составлял 200 тысяч манатов, или 256 тысяч долларов. По нынешнему курсу это эквивалентно примерно 435 тысячам манатов. Логично было бы после девальвации увеличить этот лимит как минимум в два раза — до 400 тысяч манатов. Однако этого не произошло», — написал Джафарли в соцсети.

Он отметил, что сейчас лимит якобы повышен до 400 тысяч манатов, однако существуют ключевые ограничения:

увеличение лимита в основном распространяется на плательщиков упрощенного налога, занимающихся розничной торговлей и оказанием услуг населению;

повышение годового лимита оборота для регистрации по НДС с 200 до 400 тысяч манатов возможно только при применении специального порядка расчета по безналичным операциям;

при расчете оборота для целей НДС сумма безналичных платежей, осуществленных через POS-терминал, умножается на коэффициент 0,5. Например, если годовой оборот предпринимателя составляет 400 000 манатов и весь он проходит по безналичной форме (через POS-терминал), эта сумма умножается на 0,5 (400 000 × 0,5 = 200 000). Таким образом, расчетный оборот не превышает 200 тысяч манатов, и предприниматель освобождается от обязательства регистрации в качестве плательщика НДС;

продажи, осуществленные наличными, включаются в оборот полностью (с коэффициентом 1,0). Если сумма наличного оборота и льготного безналичного оборота в совокупности превышает 200 000 манатов, регистрация по НДС становится обязательной.

«Фактически правительство не увеличило необлагаемый НДС лимит до 400 тысяч манатов. Установлено столько дополнительных и формальных условий, что это фактически сводит на нет заявленное повышение. Можно было бы честно заявить, что реальных послаблений нет. При этом, хотя зарегистрированные активные налогоплательщики составляют около 87% от общего числа, вклад физических лиц в формирование бюджета превышает лишь 5%. Это тревожный показатель и наглядное свидетельство структурных проблем экономической системы. В Грузии доля физических лиц в формировании бюджета достигает 26%», — добавил Джафарли.