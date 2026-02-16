В Турции требуют отменить указ Эрдогана

Омер Фарук Эминагаоглу, основатель Ассоциации бывших судей и прокуроров, известной своими связями с оппозицией в Турции, и группа юристов, зарегистрированных в Коллегии адвокатов Анкары, подали иск в Верховный суд Турции с требованием аннулировать указ президента о назначении Акына Гюрлека новым министром юстиции.
Бывшие судьи и адвокаты заявили, что назначение Акына Гюрлека министром юстиции до истечения его официального срока полномочий на должности прокурора Стамбула нарушает статью 140 Конституции Турции. Юристы, выступающие против президентского указа, отмечают, что срок полномочий прокурора не может быть прекращен административным указом до истечения срока его полномочий, и именно эта деталь приводится в качестве основания для отмены президентского указа Верховным судом.
Отметим, что, согласно Конституции Турции, президент имеет право назначать или увольнять министров.