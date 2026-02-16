Суд отказал Али Керимли

Состоялось судебное заседание по апелляционным жалобам на решение о продлении меры пресечения в виде ареста в отношении председателя Партии Народного фронта Азербайджана (НПФА) Али Керимли и члена президиума партии Мамеда Ибрагима, задержанных в ходе операции Службы государственной безопасности Азербайджана (СГБ).

Как стало известно haqqin.az, на заседании, прошедшем сегодня в Бакинском апелляционном суде, было принято решение не удовлетворять апелляционные жалобы.

Напомним, Али Керимли привлечен к следствию в рамках уголовного дела, связанного с бывшим руководителем Администрации президента Рамизом Мехтиевым. Керимли предъявлены обвинения по статье 278.1 (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя государства) УК Азербайджана.