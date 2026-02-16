Четыре региона не предел: в Москве не готовы остановиться

Представители российской власти продолжают утверждать, что их интересы не ограничиваются контролем отдельных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, отмечается в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики обратили внимание на заявление заместителя председателя комитета по обороне Госдумы РФ Алексея Журавлева, который отметил, что Россия «не удовлетворится» передачей ей только Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. По его словам, Москва также добивается смены власти в Киеве и устранения, как он выразился, «русофобского» правительства.

В ISW подчеркивают, что подобные заявления соответствуют ранее озвученным сигналам из Кремля. Российские официальные лица неоднократно заявляли, что послевоенная Украина должна быть «дружественной» к РФ, что фактически подразумевает формирование ориентированного на Москву руководства и проведение соответствующего курса.

В докладе указывается, что российская сторона может использовать переговорный процесс для получения стратегических уступок, способных ослабить украинскую государственность и позиции Запада в регионе. Кроме того, аналитики напоминают, что в Кремле неоднократно отвергали значимые западные гарантии безопасности для Украины и заявляли о готовности добиваться поставленных военных целей силовым путем, если это не удастся сделать дипломатически.

В то же время государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры по завершению войны «сузились» до наиболее сложных вопросов. По его словам, Вашингтон пока не располагает ясностью относительно того, действительно ли Россия намерена прекратить боевые действия, на каких условиях она готова пойти на мир и возможно ли выработать формулу, приемлемую как для Киева, так и для Москвы.

Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что состав российской делегации на переговорах по урегулированию конфликта в Женеве будет расширен. Представитель Кремля связал это с тем, что круг обсуждаемых вопросов окажется шире, чем в ходе предыдущих раундов в Абу-Даби, сообщают российские СМИ.

Песков уточнил, что делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский. В ее состав также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин и начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Пресс-секретарь пояснил, что в Абу-Даби Мединский не присутствовал, «потому что там шла речь о вопросах безопасности, о вопросах, которые касались непосредственно военных, и поэтому там нашу группу возглавлял Костюков, и группа состояла из военных».

Отметим, что на 17–18 февраля в Женеве запланирован очередной раунд переговоров между представителями России, Украины и США. Два предыдущих раунда при посредничестве США в Абу-Даби не принесли прорыва.