В Ереване опровергли слухи о передаче «Электросетей» Турции

Председатель Комиссии по регулированию общественных услуг Армении Месроп Месропян опроверг сообщения о возможной передаче компании «Электрические сети Армении», принадлежащей российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, под управление турецкой компании после ее национализации, сообщают армянские СМИ.

«На сегодняшний день нет повестки по передаче компании («Электросети») турецкой компании, даже теоретически. К сожалению, со стороны оппонентов звучат такие тезисы, которые не имеют какой-либо объективной основы», – сказал он на пресс-конференции в Ереване, комментируя вопрос о том, рассматривается ли армянскими властями, хотя бы в теоретической плоскости, вопрос передачи армянских «Электросетей» под управление турецкой компании.

Глава регулятора напомнил, что дело дошло до того, что было заявлено, что в 2025 году три представителя Комиссии по регулированию общественных услуг Армении посетили Турцию якобы для того, чтобы провести переговоры по продаже «Электросетей».

«Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Такого нет в повестке, следовательно, на данный момент я не вижу никаких предпосылок на земле для продажи «Электросетей» какой-либо турецкой компании», – пояснил Месропян.