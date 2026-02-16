В Консультативном совете при АБПА обсудили проект госпрограммы

USD 1.7000
В рамках Консультативного совета при Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) состоялось обсуждение «Государственной программы обеспечения пищевой безопасности Азербайджанской Республики на 2026-2032 годы».

Представители Агентства выступили с докладом, в котором было отмечено, что с учетом передового международного опыта в число главных приоритетов новой Государственной программы входят совершенствование нормативно-правовой базы в области пищевой безопасности, здоровья животных и растений, а также улучшение инфраструктуры и лабораторных услуг в области контроля пищевой цепи, импорта-экспорта, а также укрепление научно-технического, образовательного и кадрового потенциала. Кроме того, к основным направлениям программы относятся расширение применения инновационных методов, пропаганда здорового питания потребителей и усиление общественного контроля.

В ходе обсуждения члены Консультативного совета высказали свои мнения и предложения относительно проекта Государственной программы, а также получили ответы на интересующие их вопросы.

