В Консультативном совете при АБПА обсудили проект госпрограммы

Представители Агентства выступили с докладом, в котором было отмечено, что с учетом передового международного опыта в число главных приоритетов новой Государственной программы входят совершенствование нормативно-правовой базы в области пищевой безопасности, здоровья животных и растений, а также улучшение инфраструктуры и лабораторных услуг в области контроля пищевой цепи, импорта-экспорта, а также укрепление научно-технического, образовательного и кадрового потенциала. Кроме того, к основным направлениям программы относятся расширение применения инновационных методов, пропаганда здорового питания потребителей и усиление общественного контроля.

В ходе обсуждения члены Консультативного совета высказали свои мнения и предложения относительно проекта Государственной программы, а также получили ответы на интересующие их вопросы.