Реабилитационный центр Qurtuluş закрыли

Отметим, в прокуратуре Сумгаита возбуждено уголовное дело по факту нарушений закона, выявленных в реабилитационном центре.

В результате проведенных следственных мероприятий установлены обоснованные подозрения в том, что директор Qurtuluş Джейхун Салманов совместно с Эльшадом Магеррамовым, Натиком Алиевым и другими лицами, неизвестными следствию, в разное время силой и обманом доставили несколько человек в реабилитационный центр (жилой дом), расположенный в поселке Джорат Сумгаита, удерживали их там против воли, незаконно лишали свободы, возможности общаться с родственниками, в том числе изымая у них мобильные телефоны и другие средства связи, подвергали различным видам физических и психических страданий.

Вышеперечисленным лицам были предъявлены обвинения по статьям 127.1 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), 133.2.1, 133.2.3 (истязание, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), 144.3 (похищение человека, повлекшее тяжкие последствия), 145.2.1 и 145.2.4 (незаконное лишение свободы двух или более человек группой лиц по предварительному сговору) УК Азербайджана. По решению Сумгаитского городского суда каждому из обвиняемых назначена мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца и 10 дней.