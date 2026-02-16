USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Новость дня
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?

Реабилитационный центр Qurtuluş закрыли

18:01 564

Деятельность реабилитационного центра Qurtuluş приостановлена. Как сообщает haqqin.az, все пациенты, проходившие в нем лечение, отпущены домой.

Отметим, в прокуратуре Сумгаита возбуждено уголовное дело по факту нарушений закона, выявленных в реабилитационном центре.

В результате проведенных следственных мероприятий установлены обоснованные подозрения в том, что директор Qurtuluş Джейхун Салманов совместно с Эльшадом Магеррамовым, Натиком Алиевым и другими лицами, неизвестными следствию, в разное время силой и обманом доставили несколько человек в реабилитационный центр (жилой дом), расположенный в поселке Джорат Сумгаита, удерживали их там против воли, незаконно лишали свободы, возможности общаться с родственниками, в том числе изымая у них мобильные телефоны и другие средства связи, подвергали различным видам физических и психических страданий.

Вышеперечисленным лицам были предъявлены обвинения по статьям 127.1 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), 133.2.1, 133.2.3 (истязание, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), 144.3 (похищение человека, повлекшее тяжкие последствия), 145.2.1 и 145.2.4 (незаконное лишение свободы двух или более человек группой лиц по предварительному сговору) УК Азербайджана. По решению Сумгаитского городского суда каждому из обвиняемых назначена мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца и 10 дней.

Что не так с азербайджанским кино?
Что не так с азербайджанским кино?
19:09 159
У арабов обыски из-за Эпштейна
У арабов обыски из-за Эпштейна
18:44 600
Экс-глава Бакинского порта стал советником министра
Экс-глава Бакинского порта стал советником министра
18:15 1113
Сабина Алиева об электросамокатах
Сабина Алиева об электросамокатах
18:14 1130
Азербайджан с Арменией выбрал США, а Грузия – аятоллу Хаменеи
Азербайджан с Арменией выбрал США, а Грузия – аятоллу Хаменеи взгляд из Тбилиси
17:06 2548
Сербские истребители сопровождают самолет Ильхама Алиева
Сербские истребители сопровождают самолет Ильхама Алиева видео
18:02 1282
Суд отказал Али Керимли
Суд отказал Али Керимли
17:37 983
Чем азербайджанский бизнесмен хуже грузинского?
Чем азербайджанский бизнесмен хуже грузинского? Мнение экономиста
17:26 1518
Вугар Гурбанов ушел. Пришел Анар Исрафилов
Вугар Гурбанов ушел. Пришел Анар Исрафилов обновлено 16:30
16:30 4992
Определение инвалидности в Азербайджане хотят доверить роботам
Определение инвалидности в Азербайджане хотят доверить роботам мнения экспертов
16:52 987
Разведка предупредила Зеленского
Разведка предупредила Зеленского Новость дополнена
16:14 3715

ЭТО ВАЖНО

Что не так с азербайджанским кино?
Что не так с азербайджанским кино?
19:09 159
У арабов обыски из-за Эпштейна
У арабов обыски из-за Эпштейна
18:44 600
Экс-глава Бакинского порта стал советником министра
Экс-глава Бакинского порта стал советником министра
18:15 1113
Сабина Алиева об электросамокатах
Сабина Алиева об электросамокатах
18:14 1130
Азербайджан с Арменией выбрал США, а Грузия – аятоллу Хаменеи
Азербайджан с Арменией выбрал США, а Грузия – аятоллу Хаменеи взгляд из Тбилиси
17:06 2548
Сербские истребители сопровождают самолет Ильхама Алиева
Сербские истребители сопровождают самолет Ильхама Алиева видео
18:02 1282
Суд отказал Али Керимли
Суд отказал Али Керимли
17:37 983
Чем азербайджанский бизнесмен хуже грузинского?
Чем азербайджанский бизнесмен хуже грузинского? Мнение экономиста
17:26 1518
Вугар Гурбанов ушел. Пришел Анар Исрафилов
Вугар Гурбанов ушел. Пришел Анар Исрафилов обновлено 16:30
16:30 4992
Определение инвалидности в Азербайджане хотят доверить роботам
Определение инвалидности в Азербайджане хотят доверить роботам мнения экспертов
16:52 987
Разведка предупредила Зеленского
Разведка предупредила Зеленского Новость дополнена
16:14 3715
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться