Сербские истребители сопровождают самолет Ильхама Алиева

Самолет президента Азербайджана Ильхама Алиева, который 16 февраля завершил свой официальный визит в Сербию, сопровождала авиационная группа истребителей сербских ВВС.
Это было сделано по распоряжению сербского лидера Александра Вучича.
