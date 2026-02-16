Азербайджан в прицеле «Хашд аш-Шааби»

Отмечается, что вооруженные формирования, поддерживаемые Ираном, распространяют заявления о том, что, если США начнут военные операции против Тегерана, то группировка «Хусейниюн» в Азербайджане будет приведена в действие и «нанесет удары по интересам Соединенных Штатов и Израиля».

Институт исследований СМИ Ближнего Востока (MEMRI), отслеживающий интернет-пространство на предмет террористических и джихадистских высказываний, сообщил о публикации угроз в адрес Азербайджана. По данным института, эти угрозы озвучиваются в телеграм‑каналах, связанных с шиитскими группировками в Ираке.

Иран поддерживает и финансирует ряд радикальных шиитских группировок в Ираке, включая «Хашд аш‑Шааби». Эта организация считается самой мощной среди них и была создана в 2014 году для борьбы с ИГИЛ. Сегодня «Хашд аш‑Шааби» интегрирована в систему безопасности Ирака, однако многие шиитские формирования, такие как «Катаиб Хезболла», «Бадр» и другие, продолжают действовать самостоятельно.

В начале января иранский режим мобилизовал тысячи боевиков радикальных шиитских группировок в соседней стране и использовал их для жестокого подавления народных протестов.

Эти группировки управляются напрямую Корпусом стражей исламской революции и входящими в его состав силами «Кудс» как частью так называемой «оси сопротивления».

Группировка «Хусейниюн» в Азербайджане, созданная КСИР, также служила планам по установлению шариатского режима. Однако за последние годы азербайджанские спецслужбы практически разгромили эту структуру: многие ее активисты были арестованы.

Официальный Баку неоднократно заявлял, что не позволит использовать свою территорию для проведения военных операций против Ирана. Тем не менее иранские круги как во время израильских авиаударов прошлым летом, так и сейчас, когда США сосредоточили военные силы в регионе, заявляют: в случае войны «удары по интересам Соединенных Штатов и Израиля» будут нанесены и в соседних странах, включая Азербайджан.