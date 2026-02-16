USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Новость дня
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?

Азербайджан в прицеле «Хашд аш-Шааби»

главное на этот час
Эльяс Шафиев, собкор
18:03 1820

Институт исследований СМИ Ближнего Востока (MEMRI), отслеживающий интернет-пространство на предмет террористических и джихадистских высказываний, сообщил о публикации угроз в адрес Азербайджана. По данным института, эти угрозы озвучиваются в телеграм‑каналах, связанных с шиитскими группировками в Ираке.

Отмечается, что вооруженные формирования, поддерживаемые Ираном, распространяют заявления о том, что, если США начнут военные операции против Тегерана, то группировка «Хусейниюн» в Азербайджане будет приведена в действие и «нанесет удары по интересам Соединенных Штатов и Израиля».

Вооруженные формирования, поддерживаемые Ираном, распространяют заявления о том, что, если США начнут военные операции против Тегерана, то группировка «Хусейниюн» в Азербайджане будет приведена в действие

Иран поддерживает и финансирует ряд радикальных шиитских группировок в Ираке, включая «Хашд аш‑Шааби». Эта организация считается самой мощной среди них и была создана в 2014 году для борьбы с ИГИЛ. Сегодня «Хашд аш‑Шааби» интегрирована в систему безопасности Ирака, однако многие шиитские формирования, такие как «Катаиб Хезболла», «Бадр» и другие, продолжают действовать самостоятельно.

В начале января иранский режим мобилизовал тысячи боевиков радикальных шиитских группировок в соседней стране и использовал их для жестокого подавления народных протестов.

Эти группировки управляются напрямую Корпусом стражей исламской революции и входящими в его состав силами «Кудс» как частью так называемой «оси сопротивления».

Группировка «Хусейниюн» в Азербайджане, созданная КСИР, также служила планам по установлению шариатского режима. Однако за последние годы азербайджанские спецслужбы практически разгромили эту структуру: многие ее активисты были арестованы.

Официальный Баку неоднократно заявлял, что не позволит использовать свою территорию для проведения военных операций против Ирана. Тем не менее иранские круги как во время израильских авиаударов прошлым летом, так и сейчас, когда США сосредоточили военные силы в регионе, заявляют: в случае войны «удары по интересам Соединенных Штатов и Израиля» будут нанесены и в соседних странах, включая Азербайджан.

Читайте по теме

Слабый должен выживать среди сильных наш комментарий
12 февраля 2026, 02:18 2831
Никакого суверенитета! А смотрящий от Трампа наш комментарий
3 февраля 2026, 19:23 4447
Турция не допустит аль-Малики. Любой ценой! наша корреспонденция
30 января 2026, 04:53 4534
Что не так с азербайджанским кино?
Что не так с азербайджанским кино?
19:09 164
У арабов обыски из-за Эпштейна
У арабов обыски из-за Эпштейна
18:44 602
Экс-глава Бакинского порта стал советником министра
Экс-глава Бакинского порта стал советником министра
18:15 1116
Сабина Алиева об электросамокатах
Сабина Алиева об электросамокатах
18:14 1133
Азербайджан с Арменией выбрал США, а Грузия – аятоллу Хаменеи
Азербайджан с Арменией выбрал США, а Грузия – аятоллу Хаменеи взгляд из Тбилиси
17:06 2552
Сербские истребители сопровождают самолет Ильхама Алиева
Сербские истребители сопровождают самолет Ильхама Алиева видео
18:02 1285
Суд отказал Али Керимли
Суд отказал Али Керимли
17:37 983
Чем азербайджанский бизнесмен хуже грузинского?
Чем азербайджанский бизнесмен хуже грузинского? Мнение экономиста
17:26 1519
Вугар Гурбанов ушел. Пришел Анар Исрафилов
Вугар Гурбанов ушел. Пришел Анар Исрафилов обновлено 16:30
16:30 4998
Определение инвалидности в Азербайджане хотят доверить роботам
Определение инвалидности в Азербайджане хотят доверить роботам мнения экспертов
16:52 987
Разведка предупредила Зеленского
Разведка предупредила Зеленского Новость дополнена
16:14 3716

ЭТО ВАЖНО

Что не так с азербайджанским кино?
Что не так с азербайджанским кино?
19:09 164
У арабов обыски из-за Эпштейна
У арабов обыски из-за Эпштейна
18:44 602
Экс-глава Бакинского порта стал советником министра
Экс-глава Бакинского порта стал советником министра
18:15 1116
Сабина Алиева об электросамокатах
Сабина Алиева об электросамокатах
18:14 1133
Азербайджан с Арменией выбрал США, а Грузия – аятоллу Хаменеи
Азербайджан с Арменией выбрал США, а Грузия – аятоллу Хаменеи взгляд из Тбилиси
17:06 2552
Сербские истребители сопровождают самолет Ильхама Алиева
Сербские истребители сопровождают самолет Ильхама Алиева видео
18:02 1285
Суд отказал Али Керимли
Суд отказал Али Керимли
17:37 983
Чем азербайджанский бизнесмен хуже грузинского?
Чем азербайджанский бизнесмен хуже грузинского? Мнение экономиста
17:26 1519
Вугар Гурбанов ушел. Пришел Анар Исрафилов
Вугар Гурбанов ушел. Пришел Анар Исрафилов обновлено 16:30
16:30 4998
Определение инвалидности в Азербайджане хотят доверить роботам
Определение инвалидности в Азербайджане хотят доверить роботам мнения экспертов
16:52 987
Разведка предупредила Зеленского
Разведка предупредила Зеленского Новость дополнена
16:14 3716
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться