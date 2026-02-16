Сабина Алиева об электросамокатах

Омбудсмен подчеркнула важность правового регулирования этих вопросов с точки зрения обеспечения равенства и направила обращение в компетентные государственные органы. Сабина Алиева отметила, что, хотя электросамокаты за последние годы широко распространились как альтернатива городскому транспорту, это породило новые и серьезные угрозы дорожной безопасности. Особую тревогу вызывает рост числа ДТП с участием несовершеннолетних, что демонстрирует недостаточность существующих правовых механизмов.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева выступила с заявлением о рисках, связанных с использованием электросамокатов и других малых электрических транспортных средств, которые могут повлиять на жизнь и здоровье людей.

Омбудсмен подчеркнула, что в законодательстве установлен минимальный возраст для управления электросамокатом, однако на практике требование не выполняется. В результате дети младше 14 лет бесконтрольно передвигаются по общественным дорогам, подвергая опасности как себя, так и других участников дорожного движения.

В заявлении обращено внимание на то, что использование защитного шлема не закреплено как обязательная норма. При авариях с участием скоростных электросамокатов риск черепно‑мозговых травм и смертельных исходов значительно возрастает. Поэтому приравнивание электросамокатов к велосипедам в плане безопасности нельзя считать обоснованным.

Также омбудсмен указала, что отсутствие государственной регистрации и механизмов идентификации малых электрических транспортных средств затрудняет применение административной ответственности. Существующие исключения ослабляют принцип равной ответственности и создают атмосферу безнаказанности.

Ссылаясь на международный опыт, Сабина Алиева подчеркнула: во многих странах основной подход заключается не в запрете электросамокатов, а в обеспечении их безопасного использования. Приоритетами являются возрастные ограничения, обязательное применение защитных шлемов, усиление родительской ответственности и эффективные механизмы контроля. Омбудсмен напомнила, что 2026-й объявлен «Годом градостроительства и архитектуры», а Баку примет Всемирный форум по градостроительству. В этом контексте регулирование использования электросамокатов приобретает особое значение, поскольку их бесконтрольное применение напрямую угрожает праву людей на здоровье.

В заключение омбудсмен подчеркнула необходимость совершенствования правового регулирования в соответствии с международной практикой: введение обязательного использования шлемов, усиление родительской ответственности за несовершеннолетних, создание системы государственной регистрации и идентификации, а также применение административной ответственности на основе принципа равенства. Эти меры будут способствовать безопасному и устойчивому развитию микромобильности, защите прав и безопасности участников дорожного движения и минимизации рисков в условиях современного городского пространства.