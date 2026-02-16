USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Новость дня
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?

Экс-глава Бакинского порта стал советником министра

18:15 1118

Бывший гендиректор ликвидированного ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» Талех Зиядов назначен советником министра экономики Микаила Джаббарова, сообщает Report.

Зиядов уже приступил к исполнению своих обязанностей. Он также является президентом Федерации бадминтона Азербайджана.

Напомним, согласно распоряжению, подписанному президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 25 февраля прошлого года, «Бакинский международный морской торговый порт» был передан в подчинение ЗАО «Азербайджанские железные дороги». После этого компания начала функционировать как ООО «Бакинский международный морской порт».

Что не так с азербайджанским кино?
Что не так с азербайджанским кино?
19:09 165
У арабов обыски из-за Эпштейна
У арабов обыски из-за Эпштейна
18:44 605
Экс-глава Бакинского порта стал советником министра
Экс-глава Бакинского порта стал советником министра
18:15 1119
Сабина Алиева об электросамокатах
Сабина Алиева об электросамокатах
18:14 1136
Азербайджан с Арменией выбрал США, а Грузия – аятоллу Хаменеи
Азербайджан с Арменией выбрал США, а Грузия – аятоллу Хаменеи взгляд из Тбилиси
17:06 2554
Сербские истребители сопровождают самолет Ильхама Алиева
Сербские истребители сопровождают самолет Ильхама Алиева видео
18:02 1285
Суд отказал Али Керимли
Суд отказал Али Керимли
17:37 983
Чем азербайджанский бизнесмен хуже грузинского?
Чем азербайджанский бизнесмен хуже грузинского? Мнение экономиста
17:26 1520
Вугар Гурбанов ушел. Пришел Анар Исрафилов
Вугар Гурбанов ушел. Пришел Анар Исрафилов обновлено 16:30
16:30 4999
Определение инвалидности в Азербайджане хотят доверить роботам
Определение инвалидности в Азербайджане хотят доверить роботам мнения экспертов
16:52 987
Разведка предупредила Зеленского
Разведка предупредила Зеленского Новость дополнена
16:14 3717

ЭТО ВАЖНО

Что не так с азербайджанским кино?
Что не так с азербайджанским кино?
19:09 165
У арабов обыски из-за Эпштейна
У арабов обыски из-за Эпштейна
18:44 605
Экс-глава Бакинского порта стал советником министра
Экс-глава Бакинского порта стал советником министра
18:15 1119
Сабина Алиева об электросамокатах
Сабина Алиева об электросамокатах
18:14 1136
Азербайджан с Арменией выбрал США, а Грузия – аятоллу Хаменеи
Азербайджан с Арменией выбрал США, а Грузия – аятоллу Хаменеи взгляд из Тбилиси
17:06 2554
Сербские истребители сопровождают самолет Ильхама Алиева
Сербские истребители сопровождают самолет Ильхама Алиева видео
18:02 1285
Суд отказал Али Керимли
Суд отказал Али Керимли
17:37 983
Чем азербайджанский бизнесмен хуже грузинского?
Чем азербайджанский бизнесмен хуже грузинского? Мнение экономиста
17:26 1520
Вугар Гурбанов ушел. Пришел Анар Исрафилов
Вугар Гурбанов ушел. Пришел Анар Исрафилов обновлено 16:30
16:30 4999
Определение инвалидности в Азербайджане хотят доверить роботам
Определение инвалидности в Азербайджане хотят доверить роботам мнения экспертов
16:52 987
Разведка предупредила Зеленского
Разведка предупредила Зеленского Новость дополнена
16:14 3717
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться