Экс-глава Бакинского порта стал советником министра

Бывший гендиректор ликвидированного ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» Талех Зиядов назначен советником министра экономики Микаила Джаббарова, сообщает Report.
Зиядов уже приступил к исполнению своих обязанностей. Он также является президентом Федерации бадминтона Азербайджана.
Напомним, согласно распоряжению, подписанному президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 25 февраля прошлого года, «Бакинский международный морской торговый порт» был передан в подчинение ЗАО «Азербайджанские железные дороги». После этого компания начала функционировать как ООО «Бакинский международный морской порт».