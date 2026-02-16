USD 1.7000
При поддержке Azercell продолжается подготовка к национальному отборочному этапу RobotChallenge 2026

Подготовка к национальному этапу Международной олимпиады по робототехнике (RobotChallenge) успешно продолжается при поддержке Azercell. Инициатива направлена на популяризацию инноваций, цифровых технологий, робототехники и STEAM-направлений в стране, а также способствует формированию устойчивого интереса молодежи к инженерным и техническим специальностям.

Выступая в качестве одного из официальных спонсоров национального отборочного этапа конкурса, мобильный оператор содействует развитию технологической экосистемы страны и расширению возможностей для молодежи в сфере цифровых компетенций.

В рамках подготовки к отборочному этапу в ряде государственных школ и частных образовательных учреждений были проведены информационные сессии, направленные на ознакомление учащихся с форматом и требованиями конкурса. Аналогичные мероприятия запланированы и в ведущих университетах страны. Кроме того, программа подготовки включает тематические семинары для школьников и студентов, панельные дискуссии с участием отраслевых экспертов, а также интерактивные тренинги.

Основной целью Олимпиады является усиление интереса к робототехнике и STEAM-направлениям (наука, технологии, инженерия и математика), выявление талантливых школьников и создание условий для их дальнейшего участия в международных соревнованиях. Команды, продемонстрировавшие наилучшие результаты в национальном отборочном этапе, представят Азербайджан на международном финале, который состоится в Китае.

Регистрация на конкурс открыта до 18 февраля 2026 года для этапа Программирования (в онлайн-формате) и до 25 марта 2026 года - для этапа Робототехники.

Подробности о RobotChallenge 2026 и регистрация доступны на сайте www.robotchallenge.az.

