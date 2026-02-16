Руководитель и основатель Современного центра кино, режиссер Заур Таирсой в интервью haqqin.az отметил, что проведенные в последние годы реформы и нововведения придали определенную динамику азербайджанскому кинематографу. По его мнению, рост числа кинокомпаний является положительным показателем.

Что не так с азербайджанским кино? Директор Агентства кино при Министерстве культуры Азербайджана Рашад Азизов заявил, что число кинокомпаний в стране уже достигло 20, что создает возможность развивать отечественный кинематограф.

«Однако киноиндустрия измеряется не статистическими показателями, а устойчивым и конкурентоспособным на международном уровне продуктом. Для того чтобы проводимые изменения дали реальный результат, необходимо время и, самое главное, системный подход. Проблема современных азербайджанских фильмов заключается не только в слабости сценариев, нехватке финансирования или дефиците кадров.

Все эти факторы действительно присутствуют. Но если посмотреть глубже, становится очевидно, что основная проблема — в отсутствии полностью сформированной и эффективно функционирующей единой киноиндустриальной системы», — считает Таирсой. По его словам, еще одним важным вопросом является методика обучения. Он подчеркнул, что пока образовательная система не обновляется, отрасль продолжает строиться на устаревшей модели. Между тем, по его мнению, современное кино требует платформенного мышления, понимания структуры сериалов, механизмов международного питчинга и рыночного анализа. Без модернизации образовательной базы изменения в киноиндустрии происходят с запозданием.

«Особенно серьезной остается проблема сценаристов. Сильное кино начинается за письменным столом. Профессиональное развитие сценаристов, институт скрипт-докторинга, культура сценарных лабораторий пока не выстроены системно. Это напрямую отражается на качестве конечного продукта.

Финансирование, на мой взгляд, не является первоочередной проблемой. В мире существует немало фильмов, снятых с ограниченным бюджетом и добившихся международного успеха. При наличии системной модели производства и сильного сценария финансирование находит свое место. В противном случае даже крупный бюджет может не дать качественного результата», — отметил режиссер.

Он также напомнил слова Рашада Азизова о необходимости перехода от подхода EQO к ECO — то есть к экосистемному подходу. По мнению Таирсоя, кино — это не индивидуальная инициатива, а координированная индустриальная модель. «Радует, что в этом направлении предпринимаются шаги. Однако пока экосистема не будет полностью сформирована, успехи будут носить скорее эпизодический характер.

Главное преимущество современного азербайджанского кино — это богатая кинематографическая история, собственная эстетическая школа и творческий потенциал. Главная проблема — отсутствие современной, гибкой и ориентированной на результат киноиндустриальной системы», — заключил режиссер.