Российская армия не ограничится Украиной

Военные планы Москвы выходят за рамки текущего конфликта в Украине. Об этом говорится в совместной статье генерального инспектора бундесвера (соответствует должности начальника Генштаба Вооруженных сил ФРГ) Карстена Бройера и начальника штаба обороны Вооруженных сил Великобритании главного маршала авиации Ричарда Найтона. Материал опубликован газетами The Guardian и Die Welt.

«Ее (России) вооруженные силы перевооружаются и извлекают уроки из войны в Украине, реорганизуются таким образом, что это может повысить риск конфликта со странами НАТО», - пишут Бройер и Найтон. По их мнению, речь идет о наращивании военной мощи Кремля и его готовности «вести войну на нашем континенте».

На саммите в Гааге в 2025 году лидеры НАТО обязались к 2035 году тратить 5% ВВП на оборону и безопасность. Это отражает новую реальность в области безопасности, требует от всех членов альянса трудных решений и определения приоритетов в области госрасходов, подчеркивается в статье.

«История учит нас, что сдерживание не работает, когда противники чувствуют разобщенность и слабость», - говорится в публикации. Если Россия будет считать, что эти характеристики распространяются на Европу, Москва «может осмелиться расширить свою агрессию за пределы Украины», резюмируют авторы материала.

Берлин и Лондон призывают европейцев к укреплению оборонного взаимодействия. В октябре 2024 года обе страны подписали Trinity House Agreement, передает DW. Договор предполагает сотрудничество между промышленностью и вооруженными силами Германии и Великобритании.

Стороны намерены интегрировать системы противовоздушной обороны и разработать новое оружие большой дальности, способное наносить удары в глубину территории противника, сообщало в этой связи агентство Reuters.

По данным dpa, договоренности также предусматривали базирование германских разведывательных самолетов в Шотландии, откуда военные смогут вести наблюдение за Северной Атлантикой и подлодками. Эта мера призвана лучше защитить подводные кабели от диверсий.