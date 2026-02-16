Народ вышел за президента

В Чехии прошли митинги в поддержку прозападного президента Петра Павела на фоне обострившегося конфликта между ним и правым премьером-евроскептиком Андреем Бабишем. На улицы вышли жители более чем 400 населенных пунктов.

В городе Брно, втором по численности населения в стране, в демонстрации приняли участие от 8 до 10 тысяч человек. Митинг в поддержку Павела состоялся и в Праге. По оценкам организаторов, в нем участвовали около 90 тысяч человек, передает DW. Конфликт между Павелом и Бабишем разгорелся после отказа президента назначить почетного председателя партии «Автомобилисты за себя» Филипа Турека министром окружающей среды.

Павел объяснил решение тем, что Турек ранее допускал высказывания, которые, по его мнению, несовместимы с должностью министра в демократическом государстве.

После отказа в назначении Турека его однопартиец - министр иностранных дел в правительстве Бабиша Петр Мацинка в переписке с помощником Павела пригрозил «сжечь мосты». Президент опубликовал скриншоты переписки, обвинив его в попытке оказания давления и шантажа.