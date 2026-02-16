USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Новость дня
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?

В Израиле похвалили азербайджанцев: не молятся пять раз в день и не пьют кофе

20:43 1516

После резни 7 октября Израиль практически прекратил допуск арабских рабочих из Палестинской администрации на строительство объектов, пишут израильские СМИ.

По их данным, подрядчики переориентировались на иностранную рабочую силу из Шри-Ланки, Узбекистана, Азербайджана, Грузии и Турции.

«Даже имея менее половины от прежнего штата, иностранные рабочие обеспечивают более продолжительный рабочий день и более высокую производительность, чем раньше. Они [арабские рабочие] молились пять раз в день и делали длинные перерывы на кофе. Иностранные рабочие этого не делают. Они приходят работать», - рассказал опытный подрядчик Рони Мизрахи.

Хорватия заменит Украину
Хорватия заменит Украину
22:10 86
Россия готовится бомбить Киев: Зеленский дал поручение
Россия готовится бомбить Киев: Зеленский дал поручение
21:45 627
США допустили, что не смогут прекратить войну России и Украины
США допустили, что не смогут прекратить войну России и Украины
21:38 507
Министр обороны Финляндии о возрастающей российской угрозе
Министр обороны Финляндии о возрастающей российской угрозе
21:20 477
Кому передали технологии Harop и стоит ли Баку беспокоиться?
Кому передали технологии Harop и стоит ли Баку беспокоиться? главный вопрос
19:40 4115
Терпение американцев иссякает. F-35 летят на Ближний Восток
Терпение американцев иссякает. F-35 летят на Ближний Восток обновлено 20:39
20:39 2163
Народ вышел за президента
Народ вышел за президента
20:19 2103
Азербайджан в прицеле «Хашд аш-Шааби»
Азербайджан в прицеле «Хашд аш-Шааби» главное на этот час
18:03 4363
Первая и историческая медаль азербайджанской триатлонистки
Первая и историческая медаль азербайджанской триатлонистки ФОТО
14:38 2905
Российская армия не ограничится Украиной
Российская армия не ограничится Украиной Заявили в Европе
19:37 1971
Что не так с азербайджанским кино?
Что не так с азербайджанским кино?
19:09 1659

ЭТО ВАЖНО

Хорватия заменит Украину
Хорватия заменит Украину
22:10 86
Россия готовится бомбить Киев: Зеленский дал поручение
Россия готовится бомбить Киев: Зеленский дал поручение
21:45 627
США допустили, что не смогут прекратить войну России и Украины
США допустили, что не смогут прекратить войну России и Украины
21:38 507
Министр обороны Финляндии о возрастающей российской угрозе
Министр обороны Финляндии о возрастающей российской угрозе
21:20 477
Кому передали технологии Harop и стоит ли Баку беспокоиться?
Кому передали технологии Harop и стоит ли Баку беспокоиться? главный вопрос
19:40 4115
Терпение американцев иссякает. F-35 летят на Ближний Восток
Терпение американцев иссякает. F-35 летят на Ближний Восток обновлено 20:39
20:39 2163
Народ вышел за президента
Народ вышел за президента
20:19 2103
Азербайджан в прицеле «Хашд аш-Шааби»
Азербайджан в прицеле «Хашд аш-Шааби» главное на этот час
18:03 4363
Первая и историческая медаль азербайджанской триатлонистки
Первая и историческая медаль азербайджанской триатлонистки ФОТО
14:38 2905
Российская армия не ограничится Украиной
Российская армия не ограничится Украиной Заявили в Европе
19:37 1971
Что не так с азербайджанским кино?
Что не так с азербайджанским кино?
19:09 1659
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться