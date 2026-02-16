В Израиле похвалили азербайджанцев: не молятся пять раз в день и не пьют кофе

После резни 7 октября Израиль практически прекратил допуск арабских рабочих из Палестинской администрации на строительство объектов, пишут израильские СМИ.

По их данным, подрядчики переориентировались на иностранную рабочую силу из Шри-Ланки, Узбекистана, Азербайджана, Грузии и Турции.

«Даже имея менее половины от прежнего штата, иностранные рабочие обеспечивают более продолжительный рабочий день и более высокую производительность, чем раньше. Они [арабские рабочие] молились пять раз в день и делали длинные перерывы на кофе. Иностранные рабочие этого не делают. Они приходят работать», - рассказал опытный подрядчик Рони Мизрахи.