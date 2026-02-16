Министр обороны Финляндии о возрастающей российской угрозе

Безопасность Арктики имеет первостепенное значение для стабильности в Европе. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в интервью Euronews. По его словам, разговоры о европейском ядерном сдерживании являются желательными, однако пока они не могут заменить НАТО.

Он также отметил, что Россия усиливает свои стратегические активы в Арктике и строит новые объекты вдоль границы с Финляндией. Хяккянен подчеркнул, что Арктика имеет «критическое» значение для европейской обороны.

«Россия имеет большую часть своих крупнейших стратегических мощностей в виде ядерного оружия, подводных лодок и бомбардировщиков дальнего действия в районе Кольского полуострова. Они (россияне) строят новые военные объекты вдоль нашей границы, как и во времена холодной войны. Было бы разумно следить за Арктикой и наращивать арктические мощности для сдерживания», — сказал министр обороны Финляндии.

В Euronews напомнили, что Кольский полуостров — это регион площадью около 100 тысяч квадратных километров на северо-западе России. Там сосредоточена значительная часть морского стратегического ядерного арсенала страны, включая подводные лодки, а также авиационные средства дальнего действия.

Хяккянен также приветствовал обновленный план обороны НАТО на Крайнем Севере, указав на запуск усиленной операции «Арктический страж». При этом он подчеркнул, что безопасность региона должна была стать приоритетом еще много лет назад. По его словам, финские вооруженные силы «полностью арктические» и готовы делиться своим опытом с союзниками для более эффективной защиты этого района.

В то же время президент США Дональд Трамп считает, что европейцы не могут справиться с этой задачей самостоятельно, поэтому предложил приобрести Гренландию. Против этого выступает Дания при поддержке Европейского союза.

При этом министр обороны Финляндии отметил, что США остаются «непоколебимо приверженными» основной гарантии НАТО в соответствии со статьей 5-й о коллективной обороне. Он добавил, что «в краткосрочной перспективе это единственный вариант для Европы», позволяющий полностью гарантировать сдерживание.

«В долгосрочной перспективе было бы лучше, чтобы европейцы имели собственные мощные возможности. Но в краткосрочной и даже среднесрочной перспективе нам нужны США. Это имеет решающее значение для европейской безопасности», — пояснил Хяккянен.