USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Новость дня
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?

США допустили, что не смогут прекратить войну России и Украины

21:38 508

Госсекретарь США Марко Рубио в понедельник заявил, что Вашингтон не желает вынуждать кого-либо из участников российско-украинской войны принимать решение о перемирии.

«Все, что мы пытаемся, это сыграть роль в достижении соглашения. Мы не навязываем соглашение кому-либо, мы не заставляем кого-либо принять соглашение, если они не хотят. Мы просто хотим помочь», - сказал он на совместной пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

По словам Рубио, США стали единственными, кто смог вернуть за стол переговоров РФ и Украину. Он отметил, что ни ООН, ни какая-либо европейская страна подобного результата не добились.

Рубио пообещал продолжать процесс прекращения войны, однако допустил возможность неудачи США на этом направлении. Также он подверг критике те силы, которые не желают мирных инициатив Вашингтона.

Хорватия заменит Украину
Хорватия заменит Украину
22:10 91
Россия готовится бомбить Киев: Зеленский дал поручение
Россия готовится бомбить Киев: Зеленский дал поручение
21:45 632
США допустили, что не смогут прекратить войну России и Украины
США допустили, что не смогут прекратить войну России и Украины
21:38 509
Министр обороны Финляндии о возрастающей российской угрозе
Министр обороны Финляндии о возрастающей российской угрозе
21:20 480
Кому передали технологии Harop и стоит ли Баку беспокоиться?
Кому передали технологии Harop и стоит ли Баку беспокоиться? главный вопрос
19:40 4119
Терпение американцев иссякает. F-35 летят на Ближний Восток
Терпение американцев иссякает. F-35 летят на Ближний Восток обновлено 20:39
20:39 2165
Народ вышел за президента
Народ вышел за президента
20:19 2105
Азербайджан в прицеле «Хашд аш-Шааби»
Азербайджан в прицеле «Хашд аш-Шааби» главное на этот час
18:03 4365
Первая и историческая медаль азербайджанской триатлонистки
Первая и историческая медаль азербайджанской триатлонистки ФОТО
14:38 2906
Российская армия не ограничится Украиной
Российская армия не ограничится Украиной Заявили в Европе
19:37 1972
Что не так с азербайджанским кино?
Что не так с азербайджанским кино?
19:09 1659

ЭТО ВАЖНО

Хорватия заменит Украину
Хорватия заменит Украину
22:10 91
Россия готовится бомбить Киев: Зеленский дал поручение
Россия готовится бомбить Киев: Зеленский дал поручение
21:45 632
США допустили, что не смогут прекратить войну России и Украины
США допустили, что не смогут прекратить войну России и Украины
21:38 509
Министр обороны Финляндии о возрастающей российской угрозе
Министр обороны Финляндии о возрастающей российской угрозе
21:20 480
Кому передали технологии Harop и стоит ли Баку беспокоиться?
Кому передали технологии Harop и стоит ли Баку беспокоиться? главный вопрос
19:40 4119
Терпение американцев иссякает. F-35 летят на Ближний Восток
Терпение американцев иссякает. F-35 летят на Ближний Восток обновлено 20:39
20:39 2165
Народ вышел за президента
Народ вышел за президента
20:19 2105
Азербайджан в прицеле «Хашд аш-Шааби»
Азербайджан в прицеле «Хашд аш-Шааби» главное на этот час
18:03 4365
Первая и историческая медаль азербайджанской триатлонистки
Первая и историческая медаль азербайджанской триатлонистки ФОТО
14:38 2906
Российская армия не ограничится Украиной
Российская армия не ограничится Украиной Заявили в Европе
19:37 1972
Что не так с азербайджанским кино?
Что не так с азербайджанским кино?
19:09 1659
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться