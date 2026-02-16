США допустили, что не смогут прекратить войну России и Украины

Госсекретарь США Марко Рубио в понедельник заявил, что Вашингтон не желает вынуждать кого-либо из участников российско-украинской войны принимать решение о перемирии.

«Все, что мы пытаемся, это сыграть роль в достижении соглашения. Мы не навязываем соглашение кому-либо, мы не заставляем кого-либо принять соглашение, если они не хотят. Мы просто хотим помочь», - сказал он на совместной пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

По словам Рубио, США стали единственными, кто смог вернуть за стол переговоров РФ и Украину. Он отметил, что ни ООН, ни какая-либо европейская страна подобного результата не добились.

Рубио пообещал продолжать процесс прекращения войны, однако допустил возможность неудачи США на этом направлении. Также он подверг критике те силы, которые не желают мирных инициатив Вашингтона.