Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?

Россия готовится бомбить Киев: Зеленский дал поручение

Президент Украины Владимир Зеленский, основываясь на данных разведки о готовящемся массированном ударе российской армии по Киеву, поручил военным подготовить дополнительные меры обороны, пишут украинские СМИ.

«Поручил командующему ВВС ЗСУ Анатолию Кривонозьку, министру обороны Украины Михаилу Федорову и главе Укренерго Виталию Зайченко в течение дня подготовить необходимые дополнительные меры обороны с учетом информации разведки о подготовке массированного удара России», - сообщил Зеленский в соцсетях.

Украинские мониторинговые ресурсы сообщают о готовности российской армии к нанесению массированного удара с применением сотен БПЛА-камикадзе и ракет различного класса по Киеву и области с целью полного вывода из строя генерации тепловой и электрической энергии. Удар может быть нанесен уже сегодня ночью.

Хорватия заменит Украину
Россия готовится бомбить Киев: Зеленский дал поручение
США допустили, что не смогут прекратить войну России и Украины
Министр обороны Финляндии о возрастающей российской угрозе
Кому передали технологии Harop и стоит ли Баку беспокоиться?
Терпение американцев иссякает. F-35 летят на Ближний Восток
Народ вышел за президента
Азербайджан в прицеле «Хашд аш-Шааби»
Первая и историческая медаль азербайджанской триатлонистки
Российская армия не ограничится Украиной
Что не так с азербайджанским кино?
