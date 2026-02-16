Россия готовится бомбить Киев: Зеленский дал поручение

Президент Украины Владимир Зеленский, основываясь на данных разведки о готовящемся массированном ударе российской армии по Киеву, поручил военным подготовить дополнительные меры обороны, пишут украинские СМИ.

«Поручил командующему ВВС ЗСУ Анатолию Кривонозьку, министру обороны Украины Михаилу Федорову и главе Укренерго Виталию Зайченко в течение дня подготовить необходимые дополнительные меры обороны с учетом информации разведки о подготовке массированного удара России», - сообщил Зеленский в соцсетях.

Украинские мониторинговые ресурсы сообщают о готовности российской армии к нанесению массированного удара с применением сотен БПЛА-камикадзе и ракет различного класса по Киеву и области с целью полного вывода из строя генерации тепловой и электрической энергии. Удар может быть нанесен уже сегодня ночью.