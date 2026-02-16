Хорватия заменит Украину

USD 1.7000
Министр экономики Хорватии Анте Шушняр заявил, что его страна готова помочь Венгрии и Словакии с поставками российской нефти. Об этом пишет Reuters.

По его словам, Загреб «не позволит поставить под угрозу топливное снабжение Центральной Европы» и будет действовать в рамках законодательства Евросоюза и правил Управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC).

15 февраля Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с просьбой содействовать поставкам российской нефти после перебоев с транзитом по нефтепроводу «Дружба» через Украину. По словам министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, причиной запроса стала ситуация с нефтепроводом «Дружба», транзит по которому был приостановлен украинской стороной.

На фоне этой ситуации госсекретарь США Марко Рубио 16 февраля встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном после визита в Словакию, где вопросы энергетики обсуждались с премьер-министром Робертом Фицо и президентом Петером Пеллегрини.

12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что в результате ударов был поврежден участок нефтепровода «Дружба», в результате чего приостановился транзит в Венгрию и Словакию.

