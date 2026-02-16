Россия с Китаем поставили рекорд

По данным трейдеров и анализа судоходных маршрутов, импорт российской нефти в Китай продолжит расти, достигнув нового рекорда в феврале, пишет Reuters.

Ожидается, что объем поставок составит 2,07 млн баррелей в сутки, что превышает январский показатель в 1,7 млн баррелей в сутки. Причиной роста является активная закупка нефти независимыми НПЗ, которые приобретают ее по значительно сниженным ценам после того, как Индия сократила свои закупки.

Как сообщает издание со ссылкой на компанию Vortexa Analytics, с ноября 2025 года Китай стал основным покупателем российской нефти по морским маршрутам, заменив Индию. Западные санкции и давление, направленное на заключение торговых соглашений с США, вынудили Индию в декабре снизить импорт нефти из России до двухлетнего минимума. Прогнозируется, что в феврале импорт нефти в Индию сократится до 1,159 млн баррелей в сутки.