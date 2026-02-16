USD 1.7000
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?

Скончался звезда «Крестного отца»

16 февраля 2026, 22:36 1993

В США умер актер Роберт Дюваль — лауреат премии «Оскар» и исполнитель роли Тома Хейгена в фильме «Крестный отец». Ему было 95 лет. Представители артиста со ссылкой на его супругу Люсиану сообщили, что он скончался 16 февраля у себя дома в штате Вирджиния.

Семикратный номинант на премию «Оскар» полюбился зрителям благодаря ролям в фильмах «Крестный отец», «Убить пересмешника» и «Апокалипсис сегодня».

Широкую известность Дюваль получил после выхода «Крестного отца» Фрэнсиса Форда Копполы в 1972 году. За эту работу он был номинирован на «Оскар» и позже вернулся к роли в фильме «Крестный отец 2». Всего за карьеру актер получил семь номинаций на премию Американской киноакадемии.

В 1983 году Дюваль стал обладателем «Оскара» за главную роль в картине «Нежное милосердие».

Дюваль родился в Сан-Диего, служил в армии во время Корейской войны и учился актерскому мастерству в Нью-Йорке. Он оставался востребованным до последних лет. В 2014 году в возрасте 84 лет был вновь номинирован на «Оскар» за роль в фильме «Судья».

