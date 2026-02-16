USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Новость дня
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?

Иранцы открестились от танкеров

16 февраля 2026, 22:54 901

Национальная иранская нефтяная компания заявила, что три нефтяных танкера, остановленные Индией в Аравийском море, ей не принадлежат и не находятся под ее управлением. Суда были задержаны по подозрению в контрабанде иранской нефти и обходе санкций США. В компании подчеркнули, что танкеры не входят в состав ее флота.

Ранее индийская береговая охрана задержала три танкера, находившихся под санкциями и, предположительно, занимавшихся контрабандой в Аравийском море. Об этом сообщает сайт Maritime Executive. Отмечается, что суда были перехвачены примерно в 100 морских милях к западу от Мумбаи.

Согласно информации, указанные корабли находятся под американскими санкциями и участвовали в схемах транспортировки нефти с уклонением от пошлин. Все три судна, которые, как отмечается, часто меняли свои названия, направляются в Мумбаи в сопровождении кораблей индийской береговой охраны для дальнейших юридических действий.

Российскую нефть будет негде хранить
Российскую нефть будет негде хранить
00:50 16
«Нет шаху, нет муллам»
«Нет шаху, нет муллам» объектив haqqin.az
00:46 52
Моджахедин-э Халк с портретами погибших в Иране
Моджахедин-э Халк с портретами погибших в Иране объектив haqqin.az
00:37 137
Сборная Азербайджана среди восьми избранных. Лучшие соберутся в Бангкоке
Сборная Азербайджана среди восьми избранных. Лучшие соберутся в Бангкоке
00:37 141
«Тропический Сталин» испугался Трампа
«Тропический Сталин» испугался Трампа наша корреспонденция
16 февраля 2026, 20:43 3797
Вугар Гурбанов ушел. Пришел Анар Исрафилов
Вугар Гурбанов ушел. Пришел Анар Исрафилов обновлено 16:30
16 февраля 2026, 16:30 6909
В Сумгаите загорелось здание
В Сумгаите загорелось здание видео
00:20 312
Президент Чехии не верит в переговоры с Россией
Президент Чехии не верит в переговоры с Россией
16 февраля 2026, 23:54 447
Поляков призвали покинуть Россию
Поляков призвали покинуть Россию
16 февраля 2026, 23:34 1120
Немцы жалуются
Немцы жалуются
16 февраля 2026, 23:04 1196
Хорватия заменит Украину
Хорватия заменит Украину
16 февраля 2026, 22:10 2143

ЭТО ВАЖНО

Российскую нефть будет негде хранить
Российскую нефть будет негде хранить
00:50 16
«Нет шаху, нет муллам»
«Нет шаху, нет муллам» объектив haqqin.az
00:46 52
Моджахедин-э Халк с портретами погибших в Иране
Моджахедин-э Халк с портретами погибших в Иране объектив haqqin.az
00:37 137
Сборная Азербайджана среди восьми избранных. Лучшие соберутся в Бангкоке
Сборная Азербайджана среди восьми избранных. Лучшие соберутся в Бангкоке
00:37 141
«Тропический Сталин» испугался Трампа
«Тропический Сталин» испугался Трампа наша корреспонденция
16 февраля 2026, 20:43 3797
Вугар Гурбанов ушел. Пришел Анар Исрафилов
Вугар Гурбанов ушел. Пришел Анар Исрафилов обновлено 16:30
16 февраля 2026, 16:30 6909
В Сумгаите загорелось здание
В Сумгаите загорелось здание видео
00:20 312
Президент Чехии не верит в переговоры с Россией
Президент Чехии не верит в переговоры с Россией
16 февраля 2026, 23:54 447
Поляков призвали покинуть Россию
Поляков призвали покинуть Россию
16 февраля 2026, 23:34 1120
Немцы жалуются
Немцы жалуются
16 февраля 2026, 23:04 1196
Хорватия заменит Украину
Хорватия заменит Украину
16 февраля 2026, 22:10 2143
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться