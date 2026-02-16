Иранцы открестились от танкеров

Национальная иранская нефтяная компания заявила, что три нефтяных танкера, остановленные Индией в Аравийском море, ей не принадлежат и не находятся под ее управлением. Суда были задержаны по подозрению в контрабанде иранской нефти и обходе санкций США. В компании подчеркнули, что танкеры не входят в состав ее флота.

Ранее индийская береговая охрана задержала три танкера, находившихся под санкциями и, предположительно, занимавшихся контрабандой в Аравийском море. Об этом сообщает сайт Maritime Executive. Отмечается, что суда были перехвачены примерно в 100 морских милях к западу от Мумбаи.

Согласно информации, указанные корабли находятся под американскими санкциями и участвовали в схемах транспортировки нефти с уклонением от пошлин. Все три судна, которые, как отмечается, часто меняли свои названия, направляются в Мумбаи в сопровождении кораблей индийской береговой охраны для дальнейших юридических действий.