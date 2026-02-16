Немцы жалуются

USD 1.7000
16 февраля 2026, 23:04 1197

Европа неспособна защитить себя без ядерного зонтика США и данных американских спецслужб, заявил глава МИД Германии Йохан Вадефуль.

«Мы способны защищать себя только вместе с США, а не в одиночку. Без ядерного зонтика США, без информации от спецслужб США мы не в состоянии защитить себя здесь. Это суровая реальность», - заявил Вадефуль.

Он также пожаловался, что у Германии не осталось ракет для систем ПВО, объяснив тем самым перебои с поставками этих ракет Украине.

«Частично потому, что у нас их совсем больше нет. А те противоракеты Patriot, которые у нас есть, они поступают прямиком с конвейера из США. Честно признаться, все, что сходит там с конвейера, идет непосредственно Украине в рамках механизма, который в значительной степени финансируется европейцами, в значительной степени финансируется Германией. Другие европейские страны могли бы вносить больший вклад», - считает министр. 

