Поляков призвали покинуть Россию

Польский МИД призвал своих граждан покинуть Россию в связи с продолжающейся российской агрессией против Украины и признанием Польши Москвой «недружественным» государством. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте польского внешнеполитического ведомства.

«Мы рекомендуем гражданам Польши, проживающим в России, покинуть ее территорию доступными коммерческими и частными средствами, за исключением случаев, когда личные, семейные или профессиональные обстоятельства требуют от них остаться в стране», — отмечается в сообщении.

Гражданам Польши также следует воздержаться от любых поездок на территорию РФ, за исключением случаев крайней необходимости. «В случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных ситуаций эвакуация может оказаться существенно затрудненной или даже невозможной», — говорится в сообщении.

В МИД Польши подчеркивают, что оказание консульской помощи может быть ограничено и потребовать поездки в отдаленные консульские учреждения из-за сокращения дипломатического персонала в России.

Варшава и Москва стали взаимно закрывать консульства осенью 2024 года. В России в том числе была остановлена работа представительств Польши в Санкт-Петербурге, Калининграде и Иркутске. Польские власти закрыли российские консульства в Познани, Кракове и Гданьске. В результате у обоих государств не осталось генконсульств, функционируют лишь посольства в Москве и Варшаве.

Обострению российско-польских отношений способствовали ряд диверсий на территории Польши, в организации которых власти обвиняли Москву, а также арест российского археолога, сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина. Ученого задержали в Варшаве по запросу Украины, когда он транзитом следовал из Нидерландов на Балканы. Киев обвиняет Бутягина в незаконных раскопках в аннексированном Крыму.