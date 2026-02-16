USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Президент Чехии не верит в переговоры с Россией

16 февраля 2026, 23:54 448

Президент Чехии Петр Павел заявил, что заключение соглашения о завершении войны в Украине в краткосрочной перспективе маловероятно из-за позиции России.

На вопрос журналиста о том, не считает ли президент Чехии переговоры о прекращении войны в Украине бесполезными, Павел ответил, что все зависит от ожиданий относительно их результата.

«Если кто-то надеялся, что удастся достичь согласия между Украиной, европейскими странами, США и Россией в краткосрочной перспективе, то это было, бесспорно, наивным», – сказал Павел.

«История учит нас, что переговоры могут быть успешными только тогда, когда обе стороны находятся в относительно выгодном положении. Если это не так, то одна из сторон, которая будет в выгодном положении, всегда будет испытывать желание продолжать конфликт, а не прекращать его», – отметил он.

