Президент Чехии не верит в переговоры с Россией

На вопрос журналиста о том, не считает ли президент Чехии переговоры о прекращении войны в Украине бесполезными, Павел ответил, что все зависит от ожиданий относительно их результата.

«Если кто-то надеялся, что удастся достичь согласия между Украиной, европейскими странами, США и Россией в краткосрочной перспективе, то это было, бесспорно, наивным», – сказал Павел.

«История учит нас, что переговоры могут быть успешными только тогда, когда обе стороны находятся в относительно выгодном положении. Если это не так, то одна из сторон, которая будет в выгодном положении, всегда будет испытывать желание продолжать конфликт, а не прекращать его», – отметил он.