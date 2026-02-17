USD 1.7000
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?

Сборная Азербайджана среди восьми избранных. Лучшие соберутся в Бангкоке

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 примет участие во втором по счету Кубке чемпионов. Соревнование пройдет с 13 по 15 марта этого года в столице Таиланда Бангкоке.

Кубок чемпионов FIBA 3x3 соберет лучшие национальные команды мира. В нем принимают участие чемпионы континентов, победители чемпионата мира, страны с самым высоким рейтингом.

Сборная Азербайджана попала в число избранных как финалист чемпионата Европы-2025. В финале наша команда уступила Нидерландам, но «оранжевые» приглашены на Кубок чемпионов как чемпионы мира.

Сборная Азербайджана сыграет в группе «B» вместе с действующим победителем Кубка чемпионов Канадой, Испанией, отобравшейся на турнир благодаря высокому рейтингу, и хозяевами соревнований Таиландом. В группе «А» выступят Нидерланды, чемпион Америки США, чемпион Азии Австралия и чемпион Африки Мадагаскар.

13 марта Азербайджан встретится с Канадой и Таиландом, на следующий день - с Испанией. Две лучшие команды выйдут в полуфинал.

Победители Кубка чемпионов получат прямые путевки на чемпионат мира-2027, Кубок чемпионов-2027 и квалификационный турнир к Олимпийским играм 2028 года.

