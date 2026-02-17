USD 1.7000
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?

В Красноярске арестовали Гараева

Российские силовики задержали в Красноярске адвоката азербайджанского происхождения Алекпера Гараева вместе с двумя его знакомыми. В сообщении Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия отмечается, что Гараев был задержан по подозрению в мошенничестве.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере, совершённое организованной группой). Суд уже избрал в отношении адвоката меру пресечения — двухмесячный арест.

Гараев и его знакомые подозреваются в получении взятки от президента строительной компании «Сибряк» Владимира Егорова - крупнейшего застройщика Красноярского края. Сам Егоров в настоящее время находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве.

