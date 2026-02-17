Моджахедин-э Халк с портретами погибших в Иране

Мюнхен (Германия). Сторонники иранской леворадикальной организации Моджахедин-э Халк демонстрируют плакаты с изображениями погибших во время протестов в Иране
Газа (Палестина). Палестинский мальчик наблюдает за захоронением 53 неопознанных тел на кладбище в Дейр-эль-Балахе
Сан-Франциско (США). Забастовка учителей с требованием повышения заработной платы и расширения медицинского страхования завершилась после достижения предварительного соглашения. Это первая забастовка в городе за 50 лет
Бантей Меанчей (Камбоджа). Лагерь беженцев Ват Чанси, где люди проживают с начала столкновений между Таиландом и Камбоджей
Виареджо (Италия). Во время карнавала по улицам движется гигантская платформа из папье-маше, изображающая Дональда Трампа
Тоннен (Франция). Река Гаронна вышла из берегов и затопила дорогу после того, как по стране пронеслись ветры шторма Нильс
Рио-де-Жанейро (Бразилия). Парад перед карнавалом