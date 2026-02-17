USD 1.7000
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Новость дня
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?

Моджахедин-э Халк с портретами погибших в Иране

объектив haqqin.az
Отдел информации
00:37 146

Мюнхен (Германия). Сторонники иранской леворадикальной организации Моджахедин-э Халк демонстрируют плакаты с изображениями погибших во время протестов в Иране

Газа (Палестина). Палестинский мальчик наблюдает за захоронением 53 неопознанных тел на кладбище в Дейр-эль-Балахе

Сан-Франциско (США). Забастовка учителей с требованием повышения заработной платы и расширения медицинского страхования завершилась после достижения предварительного соглашения. Это первая забастовка в городе за 50 лет

Бантей Меанчей (Камбоджа). Лагерь беженцев Ват Чанси, где люди проживают с начала столкновений между Таиландом и Камбоджей

Виареджо (Италия). Во время карнавала по улицам движется гигантская платформа из папье-маше, изображающая Дональда Трампа

Тоннен (Франция). Река Гаронна вышла из берегов и затопила дорогу после того, как по стране пронеслись ветры шторма Нильс

Рио-де-Жанейро (Бразилия). Парад перед карнавалом

Российскую нефть будет негде хранить
Российскую нефть будет негде хранить
00:50 30
«Нет шаху, нет муллам»
«Нет шаху, нет муллам» объектив haqqin.az
00:46 61
Моджахедин-э Халк с портретами погибших в Иране
Моджахедин-э Халк с портретами погибших в Иране объектив haqqin.az
00:37 147
Сборная Азербайджана среди восьми избранных. Лучшие соберутся в Бангкоке
Сборная Азербайджана среди восьми избранных. Лучшие соберутся в Бангкоке
00:37 147
«Тропический Сталин» испугался Трампа
«Тропический Сталин» испугался Трампа наша корреспонденция
16 февраля 2026, 20:43 3801
Вугар Гурбанов ушел. Пришел Анар Исрафилов
Вугар Гурбанов ушел. Пришел Анар Исрафилов обновлено 16:30
16 февраля 2026, 16:30 6912
В Сумгаите загорелось здание
В Сумгаите загорелось здание видео
00:20 317
Президент Чехии не верит в переговоры с Россией
Президент Чехии не верит в переговоры с Россией
16 февраля 2026, 23:54 451
Поляков призвали покинуть Россию
Поляков призвали покинуть Россию
16 февраля 2026, 23:34 1130
Немцы жалуются
Немцы жалуются
16 февраля 2026, 23:04 1201
Хорватия заменит Украину
Хорватия заменит Украину
16 февраля 2026, 22:10 2146

