USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Новость дня
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?

«Нет шаху, нет муллам»

объектив haqqin.az
Отдел информации
00:46 893

Мюнхен (Германия). Женщина с наклейкой на руке принимает участие в митинге против иранского правительства под лозунгом «Нет шаху, нет муллам»

Багдад (Ирак). Силы безопасности ведут боевиков, подозреваемых в причастности к ИГИЛ и перевезенных из Сирии в Ирак, на допрос в центральную тюрьму Аль-Карх

Афины (Греция). Тысячи фермеров собрались перед парламентом в знак протеста против низких цен на свою продукцию и задержек с выплатой субсидий

Гавана (Куба). Судно «Папалоапан» под мексиканским флагом, груженное гуманитарной помощью, входит в залив Гаваны

Дакка (Бангладеш). Сторонник Бангладешской националистической партии (БНП) показывает знак победы, позируя для фотографии рядом с символом БНП - снопом риса после всеобщих выборов

Стейнмор (Великобритания). Скопление транспорта из-за сильного снегопада

Батман (Турция). Маленькая сова выглядывает из своего гнезда

Как западные пилоты защищают украинское небо
Как западные пилоты защищают украинское небо
01:46 846
Новая оружейная стратегия США
Новая оружейная стратегия США
01:34 615
Лояльная Россия ропщет и пугает себя революцией
Лояльная Россия ропщет и пугает себя революцией горячая тема
00:23 1785
Азербайджан с Арменией выбрал США, а Грузия – аятоллу Хаменеи
Азербайджан с Арменией выбрал США, а Грузия – аятоллу Хаменеи взгляд из Тбилиси; все еще актуально
16 февраля 2026, 17:06 5294
«Антифа – убийцы»
«Антифа – убийцы» объектив haqqin.az
00:51 822
Российскую нефть негде будет хранить
Российскую нефть негде будет хранить
00:50 993
«Нет шаху, нет муллам»
«Нет шаху, нет муллам» объектив haqqin.az
00:46 894
Моджахедин-э Халк с портретами погибших в Иране
Моджахедин-э Халк с портретами погибших в Иране объектив haqqin.az
00:37 689
Сборная Азербайджана среди восьми избранных. Лучшие соберутся в Бангкоке
Сборная Азербайджана среди восьми избранных. Лучшие соберутся в Бангкоке
00:37 614
«Тропический Сталин» испугался Трампа
«Тропический Сталин» испугался Трампа наша корреспонденция
16 февраля 2026, 20:43 4345
Вугар Гурбанов ушел. Пришел Анар Исрафилов
Вугар Гурбанов ушел. Пришел Анар Исрафилов обновлено 16:30
16 февраля 2026, 16:30 7246

ЭТО ВАЖНО

Как западные пилоты защищают украинское небо
Как западные пилоты защищают украинское небо
01:46 846
Новая оружейная стратегия США
Новая оружейная стратегия США
01:34 615
Лояльная Россия ропщет и пугает себя революцией
Лояльная Россия ропщет и пугает себя революцией горячая тема
00:23 1785
Азербайджан с Арменией выбрал США, а Грузия – аятоллу Хаменеи
Азербайджан с Арменией выбрал США, а Грузия – аятоллу Хаменеи взгляд из Тбилиси; все еще актуально
16 февраля 2026, 17:06 5294
«Антифа – убийцы»
«Антифа – убийцы» объектив haqqin.az
00:51 822
Российскую нефть негде будет хранить
Российскую нефть негде будет хранить
00:50 993
«Нет шаху, нет муллам»
«Нет шаху, нет муллам» объектив haqqin.az
00:46 894
Моджахедин-э Халк с портретами погибших в Иране
Моджахедин-э Халк с портретами погибших в Иране объектив haqqin.az
00:37 689
Сборная Азербайджана среди восьми избранных. Лучшие соберутся в Бангкоке
Сборная Азербайджана среди восьми избранных. Лучшие соберутся в Бангкоке
00:37 614
«Тропический Сталин» испугался Трампа
«Тропический Сталин» испугался Трампа наша корреспонденция
16 февраля 2026, 20:43 4345
Вугар Гурбанов ушел. Пришел Анар Исрафилов
Вугар Гурбанов ушел. Пришел Анар Исрафилов обновлено 16:30
16 февраля 2026, 16:30 7246
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться