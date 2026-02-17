Мюнхен (Германия). Женщина с наклейкой на руке принимает участие в митинге против иранского правительства под лозунгом «Нет шаху, нет муллам»
Багдад (Ирак). Силы безопасности ведут боевиков, подозреваемых в причастности к ИГИЛ и перевезенных из Сирии в Ирак, на допрос в центральную тюрьму Аль-Карх
Афины (Греция). Тысячи фермеров собрались перед парламентом в знак протеста против низких цен на свою продукцию и задержек с выплатой субсидий
Гавана (Куба). Судно «Папалоапан» под мексиканским флагом, груженное гуманитарной помощью, входит в залив Гаваны
Дакка (Бангладеш). Сторонник Бангладешской националистической партии (БНП) показывает знак победы, позируя для фотографии рядом с символом БНП - снопом риса после всеобщих выборов
Стейнмор (Великобритания). Скопление транспорта из-за сильного снегопада
Батман (Турция). Маленькая сова выглядывает из своего гнезда