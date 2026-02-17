USD 1.7000
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?

Российскую нефть негде будет хранить

00:50 993

Суммарная свободная емкость нефтехранилищ на территории России сокращается из-за падения экспорта, что связано с новыми санкционными ограничениями и давлением президента США Дональда Трампа на Индию, сообщает Reuters со ссылкой на данные аналитиков Kpler и Rystad Energy.

В общей сложности наземные базы позволяют хранить только 32 миллиона баррелей — такой объем в России добывается за три-четыре дня. Половина всех нефтебаз уже задействована. Еще 150 миллионов баррелей находится на танкерах в море в поисках покупателей.

По оценкам экспертов, около 100 миллионов баррелей может вместить сеть трубопроводов «Транснефти» — это примерно 11 дней добычи. Если в дальнейшем не удастся нарастить экспорт, нефтяникам придется сокращать производство.

Как западные пилоты защищают украинское небо
Как западные пилоты защищают украинское небо
01:46 847
Новая оружейная стратегия США
Новая оружейная стратегия США
01:34 615
Лояльная Россия ропщет и пугает себя революцией
Лояльная Россия ропщет и пугает себя революцией горячая тема
00:23 1787
Азербайджан с Арменией выбрал США, а Грузия – аятоллу Хаменеи
Азербайджан с Арменией выбрал США, а Грузия – аятоллу Хаменеи взгляд из Тбилиси; все еще актуально
16 февраля 2026, 17:06 5294
«Антифа – убийцы»
«Антифа – убийцы» объектив haqqin.az
00:51 824
Российскую нефть негде будет хранить
Российскую нефть негде будет хранить
00:50 994
«Нет шаху, нет муллам»
«Нет шаху, нет муллам» объектив haqqin.az
00:46 894
Моджахедин-э Халк с портретами погибших в Иране
Моджахедин-э Халк с портретами погибших в Иране объектив haqqin.az
00:37 689
Сборная Азербайджана среди восьми избранных. Лучшие соберутся в Бангкоке
Сборная Азербайджана среди восьми избранных. Лучшие соберутся в Бангкоке
00:37 614
«Тропический Сталин» испугался Трампа
«Тропический Сталин» испугался Трампа наша корреспонденция
16 февраля 2026, 20:43 4345
Вугар Гурбанов ушел. Пришел Анар Исрафилов
Вугар Гурбанов ушел. Пришел Анар Исрафилов обновлено 16:30
16 февраля 2026, 16:30 7246

