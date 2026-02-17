Российскую нефть негде будет хранить

Суммарная свободная емкость нефтехранилищ на территории России сокращается из-за падения экспорта, что связано с новыми санкционными ограничениями и давлением президента США Дональда Трампа на Индию, сообщает Reuters со ссылкой на данные аналитиков Kpler и Rystad Energy.

В общей сложности наземные базы позволяют хранить только 32 миллиона баррелей — такой объем в России добывается за три-четыре дня. Половина всех нефтебаз уже задействована. Еще 150 миллионов баррелей находится на танкерах в море в поисках покупателей.

По оценкам экспертов, около 100 миллионов баррелей может вместить сеть трубопроводов «Транснефти» — это примерно 11 дней добычи. Если в дальнейшем не удастся нарастить экспорт, нефтяникам придется сокращать производство.