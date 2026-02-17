Париж (Франция). Демонстрация ультраправых под лозунгом «Антифа - убийцы, справедливость для Кантена». Собравшиеся требовали справедливости по делу 23-летнего Кантена Деранка, умершего после избиения ультралевыми из группы «Молодая гвардия»
Бней-Брак (Израиль). Акция ультраортодоксальных иудеев против призыва в армию
Дюссельдорф (Германия). Изображения Владимира Путина и Дональда Трампа на карнавальном параде Роземонтаг
Приштина (Косово). Дети, держащие звезды с именами молодых людей, погибших или пропавших без вести во время войны 1998-1999 годов, принимают участие в параде, посвященном Дню независимости
Тегеран (Иран). Иранцы проходят мимо антиамериканского рекламного щита на площади Энгелаб
Дерика (Сирия). Члены австралийских семей, связанных с боевиками «Исламского государства», покидают лагерь Родж
Рио-де-Жанейро (Бразилия). Карнавал