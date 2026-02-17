USD 1.7000
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?

«Антифа – убийцы»

Париж (Франция). Демонстрация ультраправых под лозунгом «Антифа - убийцы, справедливость для Кантена». Собравшиеся требовали справедливости по делу 23-летнего Кантена Деранка, умершего после избиения ультралевыми из группы «Молодая гвардия»

Бней-Брак (Израиль). Акция ультраортодоксальных иудеев против призыва в армию

Дюссельдорф (Германия). Изображения Владимира Путина и Дональда Трампа на карнавальном параде Роземонтаг

Приштина (Косово). Дети, держащие звезды с именами молодых людей, погибших или пропавших без вести во время войны 1998-1999 годов, принимают участие в параде, посвященном Дню независимости

Тегеран (Иран). Иранцы проходят мимо антиамериканского рекламного щита на площади Энгелаб

Дерика (Сирия). Члены австралийских семей, связанных с боевиками «Исламского государства», покидают лагерь Родж

Рио-де-Жанейро (Бразилия). Карнавал

Как западные пилоты защищают украинское небо
Новая оружейная стратегия США
Лояльная Россия ропщет и пугает себя революцией
Азербайджан с Арменией выбрал США, а Грузия – аятоллу Хаменеи
«Антифа – убийцы»
Российскую нефть негде будет хранить
«Нет шаху, нет муллам»
Моджахедин-э Халк с портретами погибших в Иране
Сборная Азербайджана среди восьми избранных. Лучшие соберутся в Бангкоке
«Тропический Сталин» испугался Трампа
Вугар Гурбанов ушел. Пришел Анар Исрафилов
