У Азербайджана будут новые чемпионы по шахматам

Сегодня на чемпионате Азербайджана по шахматам начинается полуфинальная стадия.

В мужском турнире за выход в финал поборются Айдын Сулейманлы и Шахрияр Мамедъяров, а также Риад Самедов и Магомед Мурадлы.

В женской части Гюльнар Мамедова сыграет с Ульвией Фаталиевой, а Аян Аллахвердиева - с Тюркян Мамедъяровой.

Прошлогодние чемпионы Азербайджана уже завершили свое выступление. Рауф Мамедов (2645) не справился с Риадом Самедовым (2510), а Гюнай Мамедзаде (2390), пока не набравшая форму после декрета, уступила Аян Аллахвердиевой (2196).