У Азербайджана будут новые чемпионы по шахматам

Сегодня на чемпионате Азербайджана по шахматам начинается полуфинальная стадия.
В мужском турнире за выход в финал поборются Айдын Сулейманлы и Шахрияр Мамедъяров, а также Риад Самедов и Магомед Мурадлы.
В женской части Гюльнар Мамедова сыграет с Ульвией Фаталиевой, а Аян Аллахвердиева - с Тюркян Мамедъяровой.
Прошлогодние чемпионы Азербайджана уже завершили свое выступление. Рауф Мамедов (2645) не справился с Риадом Самедовым (2510), а Гюнай Мамедзаде (2390), пока не набравшая форму после декрета, уступила Аян Аллахвердиевой (2196).
В других четвертьфиналах Шахрияр Мамедъяров (2727) прошел Ахмеда Ахмедзаде (2521), Эльтадж Сафарли (2626) уступил на тай-брейке Магомеду Мурадлы (2541), Айдын Сулейманлы (2628) взял верх над Ниджатом Абасовым (2593).
В женском чемпионате Ульвия Фаталиева (2434) легко прошла Сабину Ибрагимову (2194), Тюркян Мамедъярова (2216) на тай-брейке одолела Нармин Абдинову (2126), а Гюльнар Мамедова (2330) тоже в дополнительный день обыграла Ханым Баладжаеву (2351).
Напомним, матчи чемпионата Азербайджана проходят в Landmark. Как и в прошлом году, соревнование собрало сильнейших гроссмейстеров страны. В этот раз заявились 30 шахматистов и 16 шахматисток. Турнир проходит по олимпийской системе. В каждом раунде участники проводят по две классические партии, а в случае ничейного результата определяют победителя на тай-брейке.
Общий призовой фонд чемпионата - 92 тысячи манатов. 62 тысячи разыграют мужчины, 30 тысяч - женщины. Чемпионы получат соответственно 20 и 12 тысяч манатов. Помимо этого, если победитель матча выявляется по итогам «классики», то выигравшая сторона получает дополнительно 500 манатов.
Чемпионат Азербайджана завершится 22 февраля.