Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?

Новая оружейная стратегия США

Общий объем заказов американских вооружений со стороны иностранных партнеров достиг $900 млрд, однако союзникам приходится ждать уже оплаченные поставки несколько лет. Об этом говорится в статье госсекретаря США Марко Рубио и главы Пентагона Пита Хегсета для американской газеты USA Today. В материале отмечается, что это подрывает интересы Вашингтона в сфере национальной безопасности.

В статье указывается, что на США приходится 43% мировых поставок вооружений. Текущий портфель насчитывает более 16 тыс. заказов для 190 стран и регионов, а его объем превышает $900 млрд. В то же время в материале говорится, что администрации США пришлось реформировать систему военных заказов, так как прежняя стратегия продемонстрировала свою неэффективность.

«Сохранение рекордного спроса, чрезмерная загруженность производственных мощностей и увеличение сроков поставок подорвут национальную безопасность США и их торговлю в сфере обороны. Вместо того чтобы укреплять Америку, эти длительные сроки побуждают наших союзников обращаться к другим поставщикам, которые утверждают, что могут обеспечить более быструю доставку, даже если они предлагают продукцию более низкого качества», - сказано в статье. 

Авторы материала отмечают, что посредством заказов со стороны своих союзников Вашингтон сможет разделить с ними издержки от создания дополнительных производственных мощностей, которые будут «полезны для вооруженных сил США в случае чрезвычайных ситуаций». В свою очередь наращивание объемов производства позволит сократить очередь заказов и время ожидания поставок, а также обеспечит инвестиции в военную промышленность Соединенных Штатов в размере нескольких сотен миллиардов долларов.

ЭТО ВАЖНО

