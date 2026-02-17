Как западные пилоты защищают украинское небо

Специализирующееся на работе с разведданными французское издание Intelligence Online сообщает, что в Украине создали эскадрилью F-16, в которую вошли украинские, американские и нидерландские пилоты.

Они помогают защищать небо от российских ракет и дронов. По данным издания, эскадрилью сформировали в последние недели в строгой секретности для управления новыми F-16. Подразделение играет ключевую роль в защите неба над Киевской областью, которая постоянно подвергается ударам россиян.

В состав вошли американские пилоты с огромным боевым опытом в Афганистане. Один из них недавно участвовал в операциях на Ближнем Востоке, после чего присоединился к защите Украины. Со стороны Нидерландов привлечены пилоты, обученные в элитных европейских школах воздушного боя, специализирующихся на современных тактиках перехвата и высокотехнологичной войны в воздухе.