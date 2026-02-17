У Китая цель: помешать Илону Маску

Международный союз электросвязи (МСЭ) в конце декабря получил от Китая уведомление о планах по отправке на околоземную орбиту к середине 2030-х годов 203 000 спутников. Этот показатель более чем в 20 раз превышает число аппаратов, развернутых компанией SpaceX Илона Маска в рамках сети Starlink (9646).

У группировки Leo компании Amazon в космос выведено 3232 спутника. По мнению обозревателя Bloomberg Дэвида Фиклинга, планы Китая — это, скорее, попытка помешать лидеру гонки Маску, чем подлинная экспансия в околоземном пространстве.

Тем не менее, как ранее писал профильный портал SatNews, заявка на вывод такого большого числа спутников со стороны КНР свидетельствует о намерении создать «регуляторные препятствия» для Маска и других создателей мегагруппировок. Речь идет о том, что МСЭ зарезервированные места для спутников учитывает как реально существующие аппараты.

«Западные инженеры вынуждены разрабатывать реальное оборудование, чтобы избежать «фантомных помех» от китайских «бумажных» спутников, что фактически ограничивает мощность и производительность американских сетей еще до их запуска», — пояснялось в материале.

То есть, как отмечают авторы статьи, Китаю вовсе необязательно фактически выводить 203 000 аппаратов на орбиту до начала 2030-х годов. Единственным наказанием за неотправленные спутники будет потеря зарезервированных «слотов».

С 2020 года число орбитальных аппаратов выросло в четыре раза, превысив 16 000. Только SpaceX ежегодно запускает более 2000 спутников. В исследовании, опубликованном в прошлом году в журнале Nature, говорилось, что на этих высотах (около 600 километров над Землей) может хватить места лишь для 148 000 объектов.

При превышении этого показателя может возникнуть так называемый синдром Кесслера — неуправляемая цепная реакция, следующая за разрушением одного орбитального аппарата, после которого образуется облако обломков, в свою очередь уничтожающее другие спутники, пока Земля не окажется окружена опасным поясом астероидов из обломков.