Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?

Чеченец приехал в Ереван убивать свою дочь. Его депортировали

01:54 709

Армения депортировала гражданина России чеченского происхождения, который неделю назад был задержан полицией за угрозы убийством в адрес собственной дочери. Об этом сообщил правозащитник Артур Сакунц, добавив, что депортированному был запрещен въезд в Армению в будущем.

Сакунц также отметил, что произошедшее – результат совместной работы правозащитников с правоохранительными органами. Он добавил, что в отношении девушки какое-то время будут применяться меры безопасности.

В прошлый вторник МВД Армении сообщило, что вечером 7 февраля в отдел полиции ереванского района Шенгавит поступил звонок от иностранной гражданки, которая сообщила, что отец ее подруги приехал из-за границы, угрожал убить свою дочь и похитил ее. В дальнейшем эту информацию подтвердила полицейским сама девушка. В тот же день мужчина был задержан.

«Учитывая аналогичный трагический инцидент в прошлом, когда полиция не была проинформирована о домогательствах, благодаря быстрой реакции и оперативному реагированию полицейским удалось предотвратить трагические последствия», – сказано в заявлении МВД.

Речь идет об убийстве в Ереване чеченки Айшат Баймурадовой в октябре прошлого года. Тело девушки было найдено спустя несколько дней после смерти, и подозреваемые в убийстве успели покинуть страну. 

