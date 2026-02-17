Переговоры в Женеве: Трамп предупреждает Украину

Журналисты поинтересовались, каких результатов глава Белого дома ожидает от этих контактов и какую роль в них должна сыграть Украина.

17 февраля в Женеве начинается третий раунд переговоров между Россией и Украиной при посредничестве США. Предполагается, что встречи пройдут в течение двух дней, как и предыдущие переговоры в Абу-Даби (23–24 января и 4–5 февраля). Накануне президент США Дональд Трамп в ходе общения с представителями СМИ прокомментировал будущую встречу в Женеве.

Отвечая на вопрос, Дональд Трамп подчеркнул значимость предстоящих переговоров и отметил, что, по его мнению, Украина должна как можно скорее присоединиться к диалогу. «Пока что Украине лучше поскорее сесть за стол переговоров. Вот и все, что я вам скажу. Мы на позиции, когда мы хотим, чтобы они сели (за стол переговоров)», — сказал Трамп.

Он дал понять, что Вашингтон рассчитывает именно на такой шаг со стороны Киева и считает участие украинской стороны необходимым элементом дальнейшего процесса.

Украинская делегация уже прибыла в Женеву для участия в очередном этапе переговоров в трехстороннем формате. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что повестка встречи согласована заранее, а представители Украины полностью готовы к работе. Секретарь СНБО подчеркнул, что украинская сторона настроена на конструктивный диалог и предметные обсуждения по вопросам безопасности и гуманитарной повестке. Цель переговоров — «продвижение к достойному и устойчивому миру».

Накануне очередного раунда переговоров в Женеве Россия скорректировала состав своей делегации. Ее вновь возглавит помощник президента РФ Владимира Путина Владимир Мединский. В Кремле объяснили участие Мединского тем, что на переговорах в Женеве будет обсуждаться «более широкий спектр тем», чем на прошедших раундах в Абу-Даби.

Российская делегация вылетела в Женеву поздним вечером 16 февраля. Со стороны США в переговорах примут участие спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, они также вылетели в Женеву.

Переговоры с американской делегацией проведет также спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.