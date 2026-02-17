Остров Свободы в блокаде

Родригес написал в соцсети Х, что Испания и Куба намерены «укреплять политический, экономический и торговый диалог, а также сотрудничество на благо обеих стран».

Испания предоставит Кубе гуманитарную помощь в виде продовольствия и важнейших медицинских товаров через систему Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщил испанский МИД после встречи в Мадриде министра иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбареса с его кубинским коллегой Бруно Родригесом.

Ранее Куба получила 800 тонн гуманитарной помощи от Мексики. Грузы на островное государство на прошлой неделе доставили два военных корабля.

Экономический и энергетический кризис на Кубе усугубился из-за блокады поставок нефти со стороны США. После атаки Соединенных Штатов на Венесуэлу - важнейшего поставщика нефти и ближайшего союзника Кубы - и захвата Николаса Мадуро Каракас прекратил поставки нефти кубинцам. В конце января американский президент Дональд Трамп назвал Кубу «исключительной угрозой для национальной безопасности США» и пригрозил всем государствам, которые продолжат поставлять Гаване нефть или нефтепродукты, введением штрафных пошлин.

13 февраля ООН выразила обеспокоенность в связи с усугубляющимся кризисом на Кубе. Островное государство с населением 10,9 млн человек сталкивается с частыми отключениями электроэнергии, а также нехваткой продовольствия и медикаментов. В связи с этим правительство ввело чрезвычайные меры, включая ограничения на продажу топлива и сокращения в сфере общественного транспорта. Энергоснабжение острова до сих пор зависит от ненадежных ТЭС советской эпохи. Гавана остро нуждается в импорте энергоносителей. Производимый собственными силами мазут покрывает около 40% потребностей, он не может быть переработан в бензин и используется исключительно для электростанций. Власти Кубы ранее сообщали об отсутствии авиационного топлива в течение ближайшего месяца, из-за чего международные авиакомпании отменяют свои рейсы на остров.