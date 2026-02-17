Азербайджанская нефть растет в цене

На мировых рынках азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF) незначительно подорожала.

Цена одного барреля азербайджанской нефти выросла на 0,79 доллара США, или на 1,14%, составив 70,36 доллара США.

Другие марки нефти на мировых рынках подешевели.

На межконтинентальной бирже ICE London в ходе торгов стоимость апрельского контракта на экспорт нефти марки Brent на 2026 год снизилась на 0,47% и составила 68,33 доллара США за баррель.

На товарной бирже NYMEX в Нью-Йорке цена на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2026 года также снизилась на 0,35% и составила 63,34 доллара США за баррель.