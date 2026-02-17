Атака дронов на Россию: горит НПЗ, закрыты аэропорты, проблемы со светом

В ночь на 17 февраля дроны атаковали ряд объектов в России, в частности, Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, где в результате попадания возник масштабный пожар. Об этом сообщают Оперштаб Краснодарского края и российские СМИ.

По сообщениям пабликов, Краснодарский край с вечера находился под атакой дронов. Сообщается, что силы ПВО сбили более 20 беспилотников над регионом.

Утром Оперштаб Краснодарского края подтвердил факт атаки на НПЗ.

«Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотниками серии «Лютый». С вечера минувшего дня зафиксировано падение свыше 24 аппаратов. Из-за падения обломков беспилотников пострадал поселок Ильский: два местных жителя получили ранения, их отправили в больницу. Повреждены несколько жилых домов, два из которых загорелись после попадания фрагментов дрона.

По данным экстренных служб, наибольшее количество повреждений произошло в жилом секторе поселка. Сотрудники работают на месте. В результате атаки БПЛА произошло возгорание на Ильском НПЗ. Пострадавших нет. Повреждение получил резервуар с нефтепродуктами. Общая площадь пожара – около 700 кв. м», – говорится в сообщении Оперштаба.

Отмечается, что в тушении задействованы 72 человека и 21 единица техники, а также пожарный поезд.

Из-за угрозы с воздуха аэропорты Краснодара, Сочи и Геленджика приостановили работу минимум на четыре часа. Сирены тревоги также включались в Новороссийске и Славянске-на-Кубани, пишут российские СМИ.

Параллельно с этим беспилотники атаковали республику Татарстан. Около трех часов ночи взрывы прогремели в окрестностях Казани и в Нижнекамске. Очевидцы сообщали о ярких вспышках в небе и звуках взрывов, после чего в одном из районов Казани пропало электроснабжение.

Аэропорты Казани и Нижнекамска также временно прекращали прием и отправку рейсов.

Официальная информация о последствиях ударов по Татарстану отсутствует.