Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?

Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

В Исполнительной власти города Баку прошло очередное совещание с участием глав столичных районов и руководителей городских хозяйственных служб. Одной из основных тем совещания стала подготовка города к весенне-летнему сезону, а также проблемы с незаконными постройками.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ИВ Баку, в ходе совещания поднимались вопросы санитарного состояния города, капитального ремонта, благоустройства и озеленения.

В своей речи перед городскими чиновниками мэр Баку Эльдар Азизов отметил, что благодаря проводимой президентом Ильхамом Алиевым продуманной и дальновидной политике Азербайджан достиг пика процветания и прогресса в своей новой и новейшей истории. В основе достигнутых успехов стоит политический гений главы государства и его полнокровное единство с народом, что является гарантом нынешнего и будущего развития Азербайджана. 

Столичный градоначальник отметил, что главы исполнительной власти должны своевременно выявлять и устранять недостатки в своем управлении, напомнив, что ответственность и инициативность сегодня являются требованием времени.

В этой связи Эльдар Азизов подверг резкой критике положение дел с городским хозяйством в Сураханском, Гарадагском и Хазарском районах, отметив, что некоторые поселки в этих районах отстают от среднегородских стандартов. За допущенные нарушения главе ИВ Сураханского района был объявлен выговор, глава Хазарского района отделался устным предупреждением. Мэр потребовал в срочном порядке принять меры для улучшения ситуации на местах. Получивший выговор глава Сураханского района Адиль Алиев заверил, что все недостатки будут устранены в течение месяца.

На совещании были рассмотрены вопросы, связанные с чистотой, благоустройством и озеленением в районах Баку. Достигнутые результаты признаны удовлетворительными, даны поручения по дальнейшему повышению их качества и подготовке к празднику Новруз. 

На совещании были представлены материалы мониторинга незаконных строек. Эта тема стала предметом серьезного обсуждения: участникам показали выявленные нарушения. Подобные случаи в основном были установлены в Сабунчинском, Хазарском, Гарадагском и других районах Баку. Даны соответствующие поручения по борьбе с данными негативными фактами.  

Было также объявлено, что контроль за выполнением поручений осуществит мониторинговая группа исполнительной власти. Принято решение создать штаб по подготовке к весенне-летнему сезону, а также вновь вынести результаты на обсуждение через два месяца.

