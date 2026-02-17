Стрельба на хоккейном матче: есть погибшие и раненые

Во время игры между школьными командами «Ковентри» и «Блэкстоун» в городе Паутакете (штат Род-Айленд, США) произошел инцидент: мужчина открыл огонь прямо на ледовой арене. В результате стрельбы на катке погибли три человека, еще трое находятся в критическом состоянии, сообщает телеканал WJAR.

«Три человека, включая предполагаемого стрелка, погибли, а трое получили ранения в результате стрельбы <…> во время школьного хоккейного матча», — говорится в сообщении.

По данным New York Post, мужчина застрелил жену и троих своих детей, а затем и себя. Предварительно сообщается, что причиной трагедии стала бытовая ссора.

Позже стало известно, что полиция установила личность стрелка: нападавшего зовут Роберт Дорган.

«56-летний отец семейства, который застрелил членов семьи и друга семьи, а затем покончил с собой после расправы на ледовом катке в Паутакете, использовал псевдоним Роберта Эспозито», — сказала начальник полиции города Тина Гонсалвес.

Инцидент произошел днем в понедельник, 16 февраля, на крытом катке, где должен был проходить матч школьных хоккейных команд.