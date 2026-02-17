USD 1.7000
Стрельба на хоккейном матче: есть погибшие и раненые

Во время игры между школьными командами «Ковентри» и «Блэкстоун» в городе Паутакете (штат Род-Айленд, США) произошел инцидент: мужчина открыл огонь прямо на ледовой арене. В результате стрельбы на катке погибли три человека, еще трое находятся в критическом состоянии, сообщает телеканал WJAR.

«Три человека, включая предполагаемого стрелка, погибли, а трое получили ранения в результате стрельбы <…> во время школьного хоккейного матча», — говорится в сообщении.

По данным New York Post, мужчина застрелил жену и троих своих детей, а затем и себя. Предварительно сообщается, что причиной трагедии стала бытовая ссора.

Позже стало известно, что полиция установила личность стрелка: нападавшего зовут Роберт Дорган.

«56-летний отец семейства, который застрелил членов семьи и друга семьи, а затем покончил с собой после расправы на ледовом катке в Паутакете, использовал псевдоним Роберта Эспозито», — сказала начальник полиции города Тина Гонсалвес.

Инцидент произошел днем в понедельник, 16 февраля, на крытом катке, где должен был проходить матч школьных хоккейных команд.

Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
10:22 1590
«Тропический Сталин» испугался Трампа
«Тропический Сталин» испугался Трампа наша корреспонденция; все еще актуально
16 февраля 2026, 20:43 6088
В Азербайджане запретят курение электронных сигарет на улицах
В Азербайджане запретят курение электронных сигарет на улицах
11:17 416
Трамп ставит Иран к стенке: сделка или удар
Трамп ставит Иран к стенке: сделка или удар
10:49 849
Когда авианосцы приходят за нефтью
Когда авианосцы приходят за нефтью главная тема
09:07 2377
Атака дронов на Россию: горит НПЗ, закрыты аэропорты, проблемы со светом
Атака дронов на Россию: горит НПЗ, закрыты аэропорты, проблемы со светом видео
10:20 1385
Кому передали технологии Harop и стоит ли Баку беспокоиться?
Кому передали технологии Harop и стоит ли Баку беспокоиться? главный вопрос; все еще актуально
16 февраля 2026, 19:40 9329
На Ближний Восток летят F-35, приближается и Gerald R. Ford
На Ближний Восток летят F-35, приближается и Gerald R. Ford обновлено 01:04
01:04 8125
Азербайджан в прицеле «Хашд аш-Шааби»
Азербайджан в прицеле «Хашд аш-Шааби» все еще актуально
16 февраля 2026, 18:03 7788
Переговоры в Женеве: Трамп предупреждает Украину
Переговоры в Женеве: Трамп предупреждает Украину
08:30 2606
Как западные пилоты защищают украинское небо
Как западные пилоты защищают украинское небо
01:46 5150
