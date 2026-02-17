Гарегин II не дает показания

Католикос всех армян Гарегин II отказался от дачи показаний по уголовному делу, сообщают армянские СМИ.

Отмечается, что католикос отказался давать показания на встрече со следователем, воспользовавшись правом на это.

Ранее Следственный комитет Армении сообщил о возбуждении уголовного дела после решения Гарегина II лишить сана епископа Геворка Сарояна, поддержавшего власти Армении в конфликте с ААЦ. Адвокат Ара Зограбян сообщил, что прокуратура запретила католикосу выезд из Армении. Армянская церковь назвала дело «незаконным и политически мотивированным».

Ранее по разным обвинениям были арестованы главы трех епархий — архиепископы Баграт Галстанян и Микаэл Аджапахян, епископ Мкртыч Прошян, а также глава канцелярии Эчмиадзина Аршак Хачатрян.