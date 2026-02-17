USD 1.7000
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?

Гарегин II не дает показания

10:46

Католикос всех армян Гарегин II отказался от дачи показаний по уголовному делу, сообщают армянские СМИ.

Отмечается, что католикос отказался давать показания на встрече со следователем, воспользовавшись правом на это.

Ранее Следственный комитет Армении сообщил о возбуждении уголовного дела после решения Гарегина II лишить сана епископа Геворка Сарояна, поддержавшего власти Армении в конфликте с ААЦ. Адвокат Ара Зограбян сообщил, что прокуратура запретила католикосу выезд из Армении. Армянская церковь назвала дело «незаконным и политически мотивированным».

Ранее по разным обвинениям были арестованы главы трех епархий — архиепископы Баграт Галстанян и Микаэл Аджапахян, епископ Мкртыч Прошян, а также глава канцелярии Эчмиадзина Аршак Хачатрян.

Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
10:22 1591
«Тропический Сталин» испугался Трампа
«Тропический Сталин» испугался Трампа наша корреспонденция; все еще актуально
16 февраля 2026, 20:43 6089
В Азербайджане запретят курение электронных сигарет на улицах
В Азербайджане запретят курение электронных сигарет на улицах
11:17 417
Трамп ставит Иран к стенке: сделка или удар
Трамп ставит Иран к стенке: сделка или удар
10:49 850
Когда авианосцы приходят за нефтью
Когда авианосцы приходят за нефтью главная тема
09:07 2378
Атака дронов на Россию: горит НПЗ, закрыты аэропорты, проблемы со светом
Атака дронов на Россию: горит НПЗ, закрыты аэропорты, проблемы со светом видео
10:20 1387
Кому передали технологии Harop и стоит ли Баку беспокоиться?
Кому передали технологии Harop и стоит ли Баку беспокоиться? главный вопрос; все еще актуально
16 февраля 2026, 19:40 9330
На Ближний Восток летят F-35, приближается и Gerald R. Ford
На Ближний Восток летят F-35, приближается и Gerald R. Ford обновлено 01:04
01:04 8126
Азербайджан в прицеле «Хашд аш-Шааби»
Азербайджан в прицеле «Хашд аш-Шааби» все еще актуально
16 февраля 2026, 18:03 7788
Переговоры в Женеве: Трамп предупреждает Украину
Переговоры в Женеве: Трамп предупреждает Украину
08:30 2607
Как западные пилоты защищают украинское небо
Как западные пилоты защищают украинское небо
01:46 5151

