Массовое отравление школьников

По имеющейся у haqqin.az информации, дети почувствовали себя плохо во время урока. Ученики были госпитализированы и им оказали помощь.

В Центральной больнице Гёйгёльского района сообщили, что вчера, 16 февраля, около 13:00 в отделение скорой помощи больницы поступили 10 подростков с подозрением на отравление. У них диагностировали неуточненный неинфекционный гастроэнтерит и колит, им оказали необходимую медицинскую помощь. Все пострадавшие, состояние которых было оценено как удовлетворительное, выписаны домой для амбулаторного лечения.