Трамп ставит Иран к стенке: сделка или удар

Заявление Трампа прозвучало на фоне подготовки ко встрече американских и иранских представителей, которая состоится во вторник в Женеве.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стремится заключить соглашение с Вашингтоном, однако предупредил о «последствиях» в случае провала переговоров. Об этом сообщает Axios.

«Я буду участвовать в этих переговорах косвенно, и они будут иметь большое значение. Посмотрим, к чему это приведет. Как правило, Иран – очень жесткий переговорщик. Хороший или плохой – я бы сказал, скорее плохой, потому что мы могли бы заключить сделку вместо того, чтобы направлять B-2 (стратегический стелс-бомбардировщик) для нейтрализации их ядерного потенциала. Но нам пришлось их отправить. Надеюсь, они будут более разумными. Они хотят заключить соглашение», – сказал американский лидер журналистам на борту Air Force One (борт номер один).

По мнению Трампа, иранцы стремятся заключить сделку и не хотят столкнуться с последствиями ее отсутствия.

Тем временем посол США в Израиле Майк Хакаби выразил надежду на достижение дипломатического соглашения с Тегераном, однако усомнился в том, что удастся полностью избежать военного сценария.

«Принесет ли это (соглашение) мир? Честно говоря, я не знаю. Существует серьезное и обоснованное сомнение в том, что иранцы согласятся на условия, которые заставят их отказаться от амбиций в сфере ядерного оружия», – отметил Хакаби.

По его словам, Трамп ясно дал понять, что военные действия «не являются его первым выбором». При этом «абсолютное стремление» президента – гарантировать, что Иран не продолжит дестабилизировать ситуацию в мире.