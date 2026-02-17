USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Новость дня
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?

Трамп ставит Иран к стенке: сделка или удар

10:49 851

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стремится заключить соглашение с Вашингтоном, однако предупредил о «последствиях» в случае провала переговоров. Об этом сообщает Axios.

Заявление Трампа прозвучало на фоне подготовки ко встрече американских и иранских представителей, которая состоится во вторник в Женеве.

«Я буду участвовать в этих переговорах косвенно, и они будут иметь большое значение. Посмотрим, к чему это приведет. Как правило, Иран – очень жесткий переговорщик. Хороший или плохой – я бы сказал, скорее плохой, потому что мы могли бы заключить сделку вместо того, чтобы направлять B-2 (стратегический стелс-бомбардировщик) для нейтрализации их ядерного потенциала. Но нам пришлось их отправить. Надеюсь, они будут более разумными. Они хотят заключить соглашение», – сказал американский лидер журналистам на борту Air Force One (борт номер один).

По мнению Трампа, иранцы стремятся заключить сделку и не хотят столкнуться с последствиями ее отсутствия.

Тем временем посол США в Израиле Майк Хакаби выразил надежду на достижение дипломатического соглашения с Тегераном, однако усомнился в том, что удастся полностью избежать военного сценария.

«Принесет ли это (соглашение) мир? Честно говоря, я не знаю. Существует серьезное и обоснованное сомнение в том, что иранцы согласятся на условия, которые заставят их отказаться от амбиций в сфере ядерного оружия», – отметил Хакаби.

По его словам, Трамп ясно дал понять, что военные действия «не являются его первым выбором». При этом «абсолютное стремление» президента – гарантировать, что Иран не продолжит дестабилизировать ситуацию в мире.

Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
10:22 1596
«Тропический Сталин» испугался Трампа
«Тропический Сталин» испугался Трампа наша корреспонденция; все еще актуально
16 февраля 2026, 20:43 6091
В Азербайджане запретят курение электронных сигарет на улицах
В Азербайджане запретят курение электронных сигарет на улицах
11:17 422
Трамп ставит Иран к стенке: сделка или удар
Трамп ставит Иран к стенке: сделка или удар
10:49 852
Когда авианосцы приходят за нефтью
Когда авианосцы приходят за нефтью главная тема
09:07 2379
Атака дронов на Россию: горит НПЗ, закрыты аэропорты, проблемы со светом
Атака дронов на Россию: горит НПЗ, закрыты аэропорты, проблемы со светом видео
10:20 1390
Кому передали технологии Harop и стоит ли Баку беспокоиться?
Кому передали технологии Harop и стоит ли Баку беспокоиться? главный вопрос; все еще актуально
16 февраля 2026, 19:40 9331
На Ближний Восток летят F-35, приближается и Gerald R. Ford
На Ближний Восток летят F-35, приближается и Gerald R. Ford обновлено 01:04
01:04 8126
Азербайджан в прицеле «Хашд аш-Шааби»
Азербайджан в прицеле «Хашд аш-Шааби» все еще актуально
16 февраля 2026, 18:03 7789
Переговоры в Женеве: Трамп предупреждает Украину
Переговоры в Женеве: Трамп предупреждает Украину
08:30 2609
Как западные пилоты защищают украинское небо
Как западные пилоты защищают украинское небо
01:46 5153

ЭТО ВАЖНО

Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
10:22 1596
«Тропический Сталин» испугался Трампа
«Тропический Сталин» испугался Трампа наша корреспонденция; все еще актуально
16 февраля 2026, 20:43 6091
В Азербайджане запретят курение электронных сигарет на улицах
В Азербайджане запретят курение электронных сигарет на улицах
11:17 422
Трамп ставит Иран к стенке: сделка или удар
Трамп ставит Иран к стенке: сделка или удар
10:49 852
Когда авианосцы приходят за нефтью
Когда авианосцы приходят за нефтью главная тема
09:07 2379
Атака дронов на Россию: горит НПЗ, закрыты аэропорты, проблемы со светом
Атака дронов на Россию: горит НПЗ, закрыты аэропорты, проблемы со светом видео
10:20 1390
Кому передали технологии Harop и стоит ли Баку беспокоиться?
Кому передали технологии Harop и стоит ли Баку беспокоиться? главный вопрос; все еще актуально
16 февраля 2026, 19:40 9331
На Ближний Восток летят F-35, приближается и Gerald R. Ford
На Ближний Восток летят F-35, приближается и Gerald R. Ford обновлено 01:04
01:04 8126
Азербайджан в прицеле «Хашд аш-Шааби»
Азербайджан в прицеле «Хашд аш-Шааби» все еще актуально
16 февраля 2026, 18:03 7789
Переговоры в Женеве: Трамп предупреждает Украину
Переговоры в Женеве: Трамп предупреждает Украину
08:30 2609
Как западные пилоты защищают украинское небо
Как западные пилоты защищают украинское небо
01:46 5153
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться